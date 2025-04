Chikungunya à La Réunion : le pic de l’épidémie a été franchi

L'ESSENTIEL Le pic de l'épidémie de chikungunya a été franchi sur l'île de La Réunion.

Plus de 27.000 cas ont été recensés depuis le début de l'année.

La maladie a provoqué deux décès et une quarantaine de cas graves.

L’épidémie de chikungunya est "sous contrôle" à La Réunion. Au micro de France Info, lundi 14 avril, Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de l’île de La Réunion, a annoncé que le pic épidémique a été franchi. Depuis le début de l’année 2025, plus de 27.000 cas de cette maladie, transmise par les moustiques, ont été recensés. Selon lui, "les personnes sont moins malades qu'en 2005-2006", date de la première épidémie sur l’île où 157.000 personnes avaient été contaminées.

Chikungunya à La Réunion : une épidémie moins virulente ?

"Les médecins parlent d'une virulence moins forte", poursuit Gérard Cotellon. Dans son dernier bulletin, paru le 9 avril, l’ARS précise que deux décès, chez des personnes de plus de 75 ans ont été "classés comme directement liés au chikungunya". Elle indique que 36 cas graves, c’est-à-dire ayant présenté au moins une défaillance d’organe, ont été signalés. "Ce sont 19 adultes de plus de 65 ans, une personne avec des comorbidités et 16 nourrissons de moins de 2 mois", précise l’agence.

Chikungunya à La Réunion : les femmes enceintes et les jeunes enfants sont particulièrement à risque

Dans son communiqué, l'ARS rappelle que les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes, car la transmission de la maladie au nouveau-né lors de la naissance peut avoir des conséquences graves. "Cette mesure de précaution s’avère néanmoins utile pendant toute la grossesse, étant donné qu’une fièvre pendant la grossesse peut être abortive, complète l’agence. Il convient également de protéger les nouveau-nés et les nourrissons des piqûres de moustiques par l’usage similaire de moustiquaires et de répulsifs (à partir de 3 mois) également efficaces et adaptés l’âge."

Quelles sont les mesures de lutte contre le chikungunya sur l’île de La Réunion ?

Pour prévenir la maladie, un vaccin, le IXCHIQ (Valneva), a été approuvé par la Haute Autorité de Santé : il est recommandé aux personnes de 65 ans et plus (notamment celles avec comorbidités), puis aux adultes de 18 à 64 ans avec des comorbidités, ainsi qu'aux professionnels exposés, notamment les agents de la lutte antivectorielle. Il n’est pas recommandé pour les femmes enceintes.

L’ARS souligne aussi l’importance de se protéger des piqûres de moustique et de lutter contre la présence "en limitant les collections d’eaux dans les cours et jardins, tout particulièrement en cette période de pluies abondantes". Lundi 14 avril, 120 militaires sont arrivés sur l’île en renfort. Ils doivent participer à des opérations de démoustication.