Les personnes facilement distraites par leur téléphone sont moins à l'écoute de leur corps

L'ESSENTIEL Les personnes facilement distraites par leur smartphone sont moins attentives aux tâches qu’elles effectuent.

Elles ont aussi une conscience corporelle réduite, liée à une attention détournée.

"Un comportement semblable à celui des dépendances comportementales liées aux jeux ou à la consommation de substances", selon les chercheurs.

32 % des Français passent entre deux et cinq heures par jour sur leur smartphone et 8 % y consacrent plus de cinq heures, selon un baromètre du numérique, publié en mars dernier par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC). Une durée importante, dont les scientifiques tentent de comprendre l’impact.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs se sont intéressés aux conséquences du téléphone portable sur l’écoute de soi - ou plus précisément la conscience corporelle des signaux de l’organisme, comme la fréquence cardiaque - et sur l’attention portée aux tâches principales. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Communications Psychology.

Une fréquence cardiaque plus élevée, "une plus grande réactivité physiologique aux signaux"

Lors de leurs expériences, ils ont demandé à 58 jeunes adultes en bonne santé de participer à un exercice dans lequel ils devaient rapidement repérer des lettres affichées sur un écran d’ordinateur. "En arrière-plan de cette tâche, nous avons affiché deux types d'images : des images liées au smartphone (comme un écran de téléphone affichant un appel entrant) et des images de contrôle (brouillées), explique Yusuke Haruki, premier auteur de l’étude. Pour comprendre si la distraction dépendait de la difficulté de la tâche, nous avons rendu la tâche de lettres plus facile ou plus difficile en modifiant le nombre de lettres qui apparaissaient à l'écran en même temps”.

Dans chacune de ces situations, les scientifiques ont mesuré le temps de réaction des participants. Ensuite, ils les ont divisés en deux groupes. Le premier, avec les personnes qui étaient constamment distraites par les images de smartphones, quelle que soit la difficulté de la tâche. Le second, avec les participants qui n'étaient distraits par ces images que lorsque la tâche était plus facile.

"Ensuite, nous [les] avons comparé à l’aide de questionnaires pour déterminer si le groupe distrait était moins à l’écoute de ses signaux corporels, poursuit Yusuke Haruki. Enfin, nous avons également vérifié si ce même groupe présentait des fréquences cardiaques plus élevées lors de la visualisation d'images de smartphone, indiquant une plus grande réactivité physiologique à ces signaux”.

La moitié des participants distraits par les images de smartphones

Selon les résultats, même si les images liées aux smartphones n’avaient aucun rapport avec la tâche visuelle qu’ils étaient en train de faire, elles captaient l’attention d’environ la moitié des participants, qui étaient donc moins concentrés. Leur rythme cardiaque s’accélérait quand ils regardaient les images de smartphone.

"Ces personnes ont aussi déclaré une conscience intéroceptive plus faible, ce qui signifie qu'elles étaient moins à l'écoute de leurs signaux corporels tels que le rythme cardiaque, indique Yusuke Haruki. Un comportement semblable à celui des dépendances comportementales liées aux jeux ou à la consommation de substances”.

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches notamment pour étudier ce qui se passe dans le cerveau lorsque les personnes sont distraites par leur smartphone, et comment ce schéma évolue au fil du temps.