Smartphone : plus de 4 heures d'utilisation est mauvais pour la santé des ados

L'ESSENTIEL Des chercheurs sud-coréens ont analysé les réponses de plus de 50.000 adolescents ayant répondu à une enquête en ligne sur leurs comportements à risque entre 2017 et 2020.

Ils ont découvert que 85,7 % d'entre eux passaient plus de deux heures par jour sur leur téléphone en 2020.

Les adolescents utilisant leur smartphone plus de 4 heures par jour avaient plus de problèmes de santé mentale, de pensées suicidaires que les autres.

Utiliser un smartphone plus de 4 heures par jour entraîne un risque accru de problèmes de santé mentale et de consommation de substances chez les adolescents. Voici les conclusions d'une grande enquête menée sur plus de 50.000 jeunes sud-coréens entre 2017 et 2020.

Smartphone : plus de 8 ados sur 10 utilisent leur téléphone plus de deux heures par jour

Pour approfondir la compréhension de la relation entre l'utilisation des smartphones par les adolescents et la santé, les chercheurs sud-coréens ont examiné les réponses de plus de 50.000 jeunes qui ont participé à une enquête en ligne sur leurs comportements à risque entre 2017 et 2020. Parmi les données analysées figuraient le nombre d'heures approximatif passées quotidiennement sur un smartphone ainsi que des mesures de santé.

Les résultats ont montré que le pourcentage d'adolescents utilisant un smartphone plus de deux heures par jour avait grimpé de 64,3 % en 2017 à 85,7 % en 2020. Les scientifiques ont aussi remarqué que les jeunes qui passaient plus de 4 heures par jour sur l'appareil, présentaient des taux plus élevés de stress, de pensées suicidaires et de consommation de substances que ceux qui l'utilisaient moins.

En revanche, résultat étonnant : les adolescents qui utilisaient un smartphone entre 1 et 2 heures par jour rencontraient moins de problèmes de santé mentale que ceux qui n'avaient pas de téléphone.

Écrans : il faudrait établir des recommandations d'usage

Les auteurs de l'étude, parue dans PLOS ONE le 6 décembre, expliquent : "Cette recherche montre l’impact de l’utilisation d’appareils intelligents pendant plus de 4 heures par jour sur la santé des adolescents."

Pour eux, bien que leurs travaux ne prouvent pas une relation directe de cause à effet entre l'utilisation du smartphone et les problèmes de santé chez les adolescents, ils peuvent aider à établir des lignes directrices sur l'usage des smartphones et autres écrans par les adolescents pour prévenir les effets néfastes potentiels. Ils estiment que mettre au point des recommandations est important, "surtout si l'utilisation quotidienne continue d'augmenter".