Vous avez mal au dos ? Misez sur la pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale !

L'ESSENTIEL Huit semaines de formation à la pleine conscience ou à la thérapie cognitivo-comportementale ont diminué la douleur et la dose d'opioïdes chez les personnes atteintes de lombalgie chronique.

Ces interventions ont aussi amélioré les fonctions physiques et la qualité de vie des patients.

Les bénéfices ont persisté jusqu'à 12 mois.

Quelle est l’efficacité comparative de la thérapie basée sur la pleine conscience et de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) chez les adultes souffrant de lombalgie chronique traitée par opioïdes ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université du Penn State College of Medicine et de l'Université du Wisconsin-Madison (États-Unis). Afin d’y répondre, ils ont mené une étude au cours de laquelle 770 personnes ont été recrutées. "Les participants souffraient de douleurs dorsales assez intenses, qui perturbaient leur quotidien et étaient suffisamment intenses pour nécessiter un traitement aux opioïdes. En général, dans ce cas, l'état des patients ne s'améliore pas spontanément avec le temps", a déclaré Bruce Barrett, professeur de médecine et auteur des travaux.

TCC, pleine conscience : moins de douleur au dos après les séances durant 8 semaines

Pour les besoins de la recherche, les volontaires ont été répartis au hasard en deux groupes : un bénéficiant d’une thérapie de pleine conscience et l’autre d’une thérapie cognitivo-comportementale. Ils ont participé à des séances de groupe de deux heures dirigées par un thérapeute pendant huit semaines. Les adultes faisant la thérapie de pleine conscience ont appris à prendre conscience de leurs sensations, ce qui leur a permis de mieux contrôler leur relation et leur réaction à la douleur et aux autres symptômes. Les autres ont acquis des compétences d'adaptation et des stratégies pour modifier leurs schémas de pensée négatifs.

Ensuite, les patients ont été invités à pratiquer seuls 30 minutes par jour, six jours par semaine, pendant les 12 mois de l’étude, et à poursuivre leurs soins habituels. Il ne leur a pas été demandé de réduire leur dose d'opioïdes. Ensuite, ils ont indiqué leur niveau de douleur, leur capacité à effectuer leurs activités quotidiennes, leur qualité de vie liée à leur santé mentale et physique et leur consommation quotidienne d'opioïdes au début de l’intervention, puis après trois, six, neuf et douze mois.

Les résultats, parus dans la revue JAMA Network Open, ont montré des bénéfices significatifs et durables dans les deux groupes. Plus précisément, les participants ont fait état d’une réduction de la douleur et de la dose quotidienne d'opioïdes. Ces derniers ont acquis des compétences, comme la respiration consciente avant la prise de médicaments. Ils ont également constaté une amélioration de leurs capacités fonctionnelles et de leur qualité de vie liée à la santé physique et mentale durant les 12 mois. Aucun effet indésirable n’a été observé.

Lombalgie : deux thérapies pour savoir comment gérer la douleur chronique

"On peut vivre avec la douleur, mais il faut savoir comment y parvenir. Cette étude est porteuse d'espoir. Elle affirme que l'on peut y parvenir et améliorer sa qualité de vie. (…) La pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale sont des outils que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils. Elles ne constituent pas une guérison totale, mais elles apprennent aux personnes à développer les ressources intérieures nécessaires pour gérer la douleur chronique et vivre mieux. L'important concernant les types de thérapies, comme celles évaluées dans cette étude, est qu'elles peuvent être utilisées à grande échelle pour tous les types de douleur et toutes les intensités", ont souligné les auteurs.