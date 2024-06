Mal de dos : marcher régulièrement réduit de moitié les récidives

L'ESSENTIEL Marcher réduit de moitié les risques de récidive de lombalgie selon une nouvelle étude.

Le recours aux soins et aux traitements contre le mal de dos était également moindre.

"La marche est un exercice peu coûteux, largement accessible et simple dans lequel presque tout le monde peut s'engager, indépendamment de son âge, de sa situation géographique ou de son statut socio-économique", note un des auteurs.

Le mal de dos, ou lombalgie, est l’un des principaux motifs de consultation chez le médecin. Et les récidives sont très fréquentes : sept patients sur dix qui se remettent d’un épisode de lombalgie connaissent une récidive dans l’année. La solution pour éviter cela ? Marcher.

Une nouvelle recherche de l'Université Macquarie, baptisée Walk Back, assure que la marche permet de prolonger significativement les périodes sans maux de dos. Les résultats ont été publiés dans la dernière édition de la revue médicale The Lancet.

Marcher 30 minutes cinq fois par jour pendant six mois

Pour déterminer les méthodes permettant d’améliorer la gestion des maux de dos, les chercheurs ont réuni 701 adultes ayant récemment connu un épisode de lombalgie. Au hasard, certains participants rejoignaient un programme de marche animé par un physiothérapeute tandis que les autres intégraient le groupe témoin sans intervention.

La quantité de marche effectuée par les membres du groupe "marcheur" était individualisée pour chaque patient en fonction de plusieurs facteurs, comme l’âge, la capacité physique, les préférences et le temps disponible. Les recommandations proposaient de marcher jusqu'à 30 minutes, cinq fois par semaine, sur une période de six mois. Après trois mois, la plupart d’entre eux se déplaçaient à pied trois à cinq jours par semaine pendant 130 minutes en moyenne.

Au cours d’un suivi variant entre 1 et 3 ans, l’équipe a noté le nombre de jours sans douleur dorsale pour tous les patients, l’impact sur leurs activités quotidiennes, le recours à des soins.

Mal de dos : la marche réduit les douleurs plus longtemps

"Le groupe "marcheur” a connu moins de douleurs limitant l'activité que le groupe témoin et une période moyenne plus longue avant une récidive, avec une médiane de 208 jours contre 112 jours", explique le professeur Hancock dans un communiqué.

De plus, les données ont montré que le risque de récidive nécessitant des soins avait presque réduit de moitié chez les patients souffrant de lombalgies qui marchaient régulièrement. "La marche est un exercice simple, peu coûteux et largement accessible auquel presque tout le monde peut s’adonner, quel que soit son âge, sa situation géographique ou son statut socio-économique", se réjouit l’expert.

Outre l'amélioration de la qualité de vie des patients, la marche se révèle aussi une option rentable. "Cela a non seulement amélioré la qualité de vie des gens, mais cela a également réduit de moitié environ leur besoin de recourir à une assistance médicale et le temps d'arrêt de travail", explique l’auteure principale, Dr Natasha Pocov.

Lombalgie chronique : pourquoi la marche est efficace ?

Les scientifiques reconnaissent qu’ils n’ont pas encore déterminé pourquoi la marche est si efficace pour prévenir les maux de dos chroniques. Dr Natasha Pocov avance toutefois quelques hypothèses. Pour elle, les bénéfices proviennent sûrement de "la combinaison de mouvements oscillatoires doux et de renforcement des structures et des muscles de la colonne vertébrale, de la relaxation et du soulagement du stress, ainsi que de la libération d’endorphines".

La spécialiste rappelle aussi que marcher est par ailleurs bon pour la santé cardiovasculaire, physique et mentale. Cela améliore la densité osseuse et aide à maintenir un poids santé. Face aux nombreux bienfaits de la marche à pied, l'équipe de recherche va poursuivre ses travaux pour déterminer comment intégrer efficacement cette activité dans les soins des patients souffrant de lombalgies récurrentes.