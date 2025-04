Quatre mois après sa greffe, les médecins retirent le rein de porc à une patiente

L'ESSENTIEL Towana Looney, une Américaine de 53 ans, a vécu 130 jours avec un rein de porc génétiquement modifié, un record de longévité.

En avril, son corps a rejeté le rein de porc, obligeant les médecins à retirer l’organe.

Actuellement, la patiente est à nouveau traitée par dialyse.

C’est un record. Towana Looney a vécu quatre mois avec un rein de porc. Cette patiente américaine, de cinquante-trois ans, avait été greffée le 25 novembre dernier à New York. Mais, après quatre mois, son corps a fait un rejet et les professionnels de santé ont dû lui retirer l’organe.

Greffe : "J’ai beaucoup appris de mes 130 jours avec un rein de porc"

En 1999, Towana Looney avait donné un rein à sa mère. Il ne lui en restait donc plus qu’un, qui fonctionnait correctement jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. Depuis 2016, elle est sous dialyse, un processus artificiel permet d’éliminer les résidus et les liquides en excès de l’organisme quand les reins ne remplissent plus leur rôle.

Récemment, son état s’est aggravé. Les médecins préconisent alors une greffe rénale mais ne réussissent pas à trouver un donneur compatible. Ils optent alors, avec le consentement de la patiente, pour un rein de porc génétiquement modifié. L’intervention chirurgicale est réalisée le 25 novembre dernier.

"Pour la première fois depuis 2016, j'ai pu passer du temps avec mes amis et ma famille sans avoir à planifier mes traitements de dialyse, a expliqué Towana Looney dans un communiqué. Même si le résultat n’est pas celui qui était souhaité, je sais que j’ai beaucoup appris de mes 130 jours avec un rein de porc et que cela peut aider et inspirer beaucoup d’autres”.

"La cause de cet épisode de rejet après une longue période de stabilité fait l'objet d'une enquête"

Il s’agissait d’une procédure expérimentale, pour laquelle les médecins avaient prévu un potentiel rejet. Et cela est donc arrivé au bout de quatre mois, un record ! Jusqu’à présent, les greffes de rein de porc réalisées sur des humains n’avaient été viables que deux mois.

"Début avril, [Towana Looney] a connu une diminution de la fonction rénale due à un rejet aigu, a indiqué Robert Montgomery, son chirurgien. La cause de cet épisode de rejet après une longue période de stabilité fait l'objet d'une enquête, mais il a suivi une réduction de son traitement immunosuppresseur afin de traiter une infection sans lien avec le rein de cochon".

L’opération pour retirer le rein de porc du corps de la patiente a eu lieu le 4 avril dernier. Cinq jours après, elle avait quitté l’hôpital et était rentrée chez elle. Aujourd’hui, la patiente est à nouveau traitée par dialyse. À terme, les professionnels de santé espèrent que l’avancée de la médecine permettra la viabilité de cette greffe sur le long terme. Le cas de Towana Looney est un pas de plus vers cet objectif.