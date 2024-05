Le premier patient greffé d’un rein de porc génétiquement modifié est décédé

Les chirurgiens pensaient que la greffe "durerait au moins deux ans". Richard "Rick" Slayman, le premier patient au monde à recevoir une transplantation de rein de porc génétiquement modifié, est décédé deux mois après avoir subi la greffe, à l’âge de 62 ans. C’est ce qu’ont annoncé samedi 11 mai sa famille et le Massachusetts General Hospital (MGH), qui avait effectué l’opération. D’après ce dernier, rien "n’indique qu’il est mort des suites de la transplantation".

Le sexagénaire, originaire de Weymouth, aux Etats-Unis, souffrait d’une insuffisance rénale chronique, en phase terminale. Il avait subi une greffe de rein à l’hôpital en 2018, mais qui s’était soldée par un échec. Après des complications liées à sa dialyse, ses médecins lui avaient suggéré une greffe de rein de porc, une technique appelée xénogreffe : la transplantation d’organes ou de tissus d’une espèce à une autre. Précédemment, des reins de porcs avaient déjà été implantés à des patients, mais ils étaient en état de mort cérébrale : c’est la première fois que l’intervention est réalisée sur un patient bel et bien vivant.

The 62-year-old man who received the first-ever pig kidney transplant in the world has died, his family said. Richard Slayman underwent the four-hour procedure in March at Massachusetts General Hospital and was discharged from the hospital two weeks later. https://t.co/AB7xxxWrBZ pic.twitter.com/NOWnSxJ2Wi