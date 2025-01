Greffe de rein porcin : pour la première fois, une patiente vit en bonne santé depuis 61 jours

L'ESSENTIEL Le 25 novembre 2024, Towana Looney, une femme âgée de 53 ans, a bénéficié d’une greffe de rein d’un porc génétiquement modifié, car elle a développé une insuffisance rénale.

Environ trois semaines après la chirurgie, l’Américaine présentait des signes subtils d'un début de rejet.

Cependant, ce 25 janvier 2025, elle est la seule patiente au monde à toujours être en bonne santé 61 jours après la xénotransplantation.

C’est une première. Aux États-Unis, Towana Looney, une femme originaire d’Alabama, a récemment franchi une étape importante en devenant le receveur le plus longtemps vivant d'une greffe d'organe de porc. Tout a commencé le 25 novembre 2024, selon l'hôpital NYU Langone de New York. Ce jour-là, l’équipe médicale de l’établissement, les docteurs Montgomery et Locke ont transplanté le rein d'un porc génétiquement modifié, pour une question de compatibilité et réduire la probabilité de rejet, dans son bas-ventre après une intervention chirurgicale de sept heures.

Insuffisance rénale : l’Américaine fait partie des "moins de 1 % des donneurs vivants" qui en ont souffert

La patiente âgée de 53 ans a dû bénéficier de cette xénotransplantation, qui consiste à transplanter un organe d’un donneur dont l’espèce biologique est différente de celle du receveur, car elle a développé une insuffisance rénale plusieurs années après avoir fait don d’un rein à sa mère. Cette diminution du fonctionnement de l’organe restant est survenue à la suite d'une complication pendant sa grossesse, qui a causé par une hypertension artérielle. "Moins de 1 % des donneurs vivants développent une insuffisance rénale, mais ceux qui ont besoin d'une greffe sont prioritaires sur la liste d'attente. Elle est restée sur celle-ci pendant près de huit ans, tout en perdant lentement les vaisseaux sanguins accessibles pour supporter la dialyse. Compte tenu de l'aggravation de son état de santé à la suite d'une dialyse prolongée et de l'improbabilité de trouver un donneur compatible après des années de recherche, Madame Looney a été autorisée à recevoir un rein de porc comportant dix modifications génétiques", peut-on lire sur le site de l'hôpital NYU Langone de New York.

Greffe de rein porcin : "Je suis une superwoman"

Après 11 jours d'observation post-chirurgicale, l’Américaine a pu quitter l’établissement le 6 décembre. Environ trois semaines après la chirurgie, les médecins ont décelé des signes subtils d'un début de rejet. Ainsi, Towana Looney a dû être traitée. Mais ce 25 janvier 2025, c’est-à-dire 61 jours après la greffe de rein porc, elle est en bonne santé, plus précisément elle ne présente pas de signes de rejet et aucune complication particulière. Il s’agit d’un exploit, car pour rappel, jusqu’à présent aucun patient n’avait survécu plus de deux mois après une telle opération. "Je suis une superwoman", a déclaré la quinquagénaire à l'Associated Press, en confiant avoir dépassé les membres de sa famille lors de longues promenades dans New York.

"Nous devrons continuer à la surveiller de près"

"Si vous la voyiez dans la rue, vous n'auriez aucune idée qu'elle est la seule personne au monde à se promener avec un organe de porc qui fonctionne", a déclaré Robert Montgomery, docteur en charge de sa xénotransplantation, qui a qualifié la fonction rénale de la patiente d'"absolument normale". Pour l’heure, il n’existe pas de moyen de prédire combien de temps ce nouveau rein fonctionnera. C’est pourquoi l’Américaine vit temporairement à New York pour les contrôles post-transplantation. Les professionnels de santé espèrent qu’elle pourra retourner en Alabama dans un mois environ. "Nous sommes tout à fait optimistes et pensons que cela va continuer à fonctionner et à bien fonctionner pendant une période de temps significative. Cependant, nous devrons continuer à la surveiller de près", a précisé le médecin.