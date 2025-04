Embolie de liquide amniotique mortelle : quelle est cette complication de l'accouchement?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, Hailey Marie Okula a succombé à une embolie de liquide amniotique, qui est la troisième cause de mortalité maternelle.

En raison de complication liée à l’accouchement, se produisant lorsque du liquide amniotique pénètre dans le sang, l’influenceuse a été victime d’un arrêt cardiaque.

Face à cette urgence potentiellement mortelle, les victimes doivent recevoir une transfusion de sang et de composants sanguins ainsi que bénéficier d’une assistance respiratoire ou médicamenteuse pour aider le cœur à se contracter.

"C'est avec le cœur lourd que je partage la nouvelle dévastatrice du décès inattendu de ma belle épouse à la suite de complications liées à l'accouchement." C’est ce qu’a écrit le mari d’Hailey Marie Okula, connu sous le nom de Nurse Haily sur les réseaux sociaux, sous une vidéo publiée, sur le compte Instagram de l’influenceuse récemment décédée, le 2 avril. Dans la légende, son époux a confié que le couple avait rencontré des difficultés pour concevoir un enfant. "Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point nous voulions être parents. Après des années de lutte contre l'infertilité et un long et difficile processus de fécondation in vitro, nous étions ravis d'attendre Crew. Hailey a affronté tous les obstacles avec tant de courage et d'amour, même si son corps a subi tant d'épreuves, elle n'a jamais faibli."

Moins d’une dizaine de cas d’embolie amniotique par an en France

Alors que l’accouchement était censé être un merveilleux jour pour eux, qui allait enfin rencontrer leur petit garçon, celui-ci a tourné au cauchemar. Après avoir mis au monde leur bébé, l’infirmière de 33 ans était victime d’une embolie de liquide amniotique, qui est la troisième cause de mortalité maternelle (12 % des décès) selon les estimations. Cette complication rare et imprévisible, touchant moins d’une dizaine de personnes chaque année en France, correspond au passage imprévisible de liquide amniotique dans la circulation maternelle. "Dans la plupart des cas, elle survient au moment du travail pendant l’accouchement. Les éléments fœto-placentaires passent dans le sang maternel via les veines placentaires ou au cours de déchirures de l’utérus ou du col", indique les Hospices civils de Lyon (HCL). L’embolie du liquide amniotique "peut aussi survenir en cas d’avortement au cours du premier ou du deuxième trimestre", précise le Manuel MSD.

L’arrêt cardiaque, l’un des symptômes de l’embolie de liquide amniotique

D’après le HCL, le passage de liquide amniotique dans le sang maternel peut provoquer une obstruction pulmonaire, une détresse respiratoire aiguë, une coagulation intravasculaire disséminée, soit la formation de petits caillots dans les vaisseaux sanguins de l’organisme, responsables d’hémorragies majeures. Ces signes, le plus souvent brutaux, entraînent une insuffisance cardiaque pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardio-respiratoire d’emblée, en cas de coagulation intravasculaire disséminée, une défaillance multiviscérale, ou des troubles neurologiques. Dans le cas d’Haily, un arrêt cardiaque est survenu. Ces signes isolés ou associés peuvent être précédés de douleurs thoraciques, de vertiges, de nausées, d’une sensation de mort imminente et de vomissements.

Le diagnostic de l’embolie amniotique est difficile à poser. "L’autopsie, qui permet de révéler la présence d’éléments fœto-placentaires dans les poumons, est l’unique diagnostic de certitude. Le recours à une autopsie n’est pas systématique, dans ce cas ou quand la patiente est réanimée, il peut être utile de réaliser des prélèvements maternels à visée diagnostique. Quand l’issue n’a pas été fatale, le diagnostic d’orientation ou d’exclusion fait appel à l’analyse biochimique du sang et à l’analyse cytologique des sécrétions bronchiques."

L’embolie amniotique nécessite des soins d’urgence

Selon le Manuel MSD, cette complication est une urgence potentiellement mortelle, qui nécessite des soins d’urgence par des spécialistes dotés d’un équipement de soins intensifs. Les victimes doivent recevoir une transfusion de sang et de composants sanguins. Plus précisément, l’injection d’un facteur de coagulation sanguine, qui aide la formation de caillot sanguin, peut sauver leur vie. Les femmes peuvent également avoir besoin d’une assistance respiratoire ou médicamenteuse pour aider le cœur à se contracter.