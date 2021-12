Royaume-Uni : un bébé naît encore enveloppé dans sa poche de liquide amniotique

L'ESSENTIEL Au Royaume-Uni, un bébé est "né coiffé", c'est-à-dire encore enveloppé dans la poche de liquide amniotique intacte.

C'est un phénomène extrêmement rare, qui concernerait 1 naissances sur 80 000.

Voici une naissance dont se souviendra longtemps le personnel de la maternité de l’hôpital Ormskirk, au Royaume-Uni.

Ce jour-là, Jennifer Petrie a donné naissance à son petit garçon né encore enveloppé dans la poche de liquide amniotique. Celle-ci ne s’est pas rompue lors de l’accouchement.

Comme la jeune maman le raconte au Liverpool Echo, qui relate l’histoire, elle s’est rapidement aperçue qu’il se passait quelque chose d’inhabituel lorsque le travail a commencé alors que la poche ne se rompait pas. Elle a fini par se rendre à l’hôpital où elle a accouché dans l’eau d’un petit Rio Petrie Martins.

"En fait, je n'ai jamais perdu les eaux. La poche amniotique, où l'eau jaillit lorsque vous êtes en travail, ne s'est jamais rompue, ce qui est assez rare. Lorsque le bébé est né, il était toujours enfermé dans le ballon", relate Jennifer Petrie.

Selon la jeune mère, la poche amniotique avec le bébé a jailli dans la piscine encore intacte. "On aurait dit qu’il était dans un cocon. Il n’a éclaté que lorsqu’on l’a pris dans les bras, puis il a été mis au monde et en est sorti."

Les bébés nés "coiffés", un phénomène rarissime

La "naissance en caul" du petit garçon n’a pas surpris que ses parents. "Les sages-femmes étaient stupéfaites parce qu'elles disaient que beaucoup ne voient jamais cela dans leur carrière parce que c'est une chose si rare. Les sages-femmes qui étaient là ont dit 'oh mon Dieu, c'est incroyable'. C'est tellement rare que beaucoup de gens ne le voient pas."

En moyenne, un bébé sur 80 000 naît "coiffé", c’est-à-dire dans sa poche amniotique, soit 0,00125 % des naissances. Depuis l’Antiquité, la coiffe est considérée comme un talisman. Les sages-femmes romaines les subtilisaient même pour les revendre à prix d’or aux avocats superstitieux afin de leur permettre de gagner leurs procès. Cette réputation de bonne fortune a perduré au Moyen Âge et même jusqu’à la Seconde Guerre mondiale dans certaines corporations.

Jennifer Petrie souhaite elle aussi croire à une naissance qui porte chance.

"J'ai l'impression que cela a rendu le moment plus magique parce que tout le monde était beaucoup plus impressionné par ce qui se passait et les gens disaient combien nous étions chanceux et combien c'était incroyable."

"C'est aussi notre premier enfant, donc ça a rendu la chose plus magique et plus excitante, surtout avec toute l'agitation qu'il y avait autour. C'était vraiment agréable."