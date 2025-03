Mode de vie : 8 habitudes à prendre pour prévenir un AVC

L'ESSENTIEL Cause majeure de décès et de handicap, l'AVC, souvent perçu comme une maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les moins de 55 ans.

Si certains facteurs de risque sont inévitables (âge, génétique), d'autres sont modifiables : hypertension, cholestérol, obésité, tabac, alcool et sédentarité. Les femmes sont particulièrement vulnérables.

Pour prévenir l’AVC, huit gestes sont essentiels : arrêter de fumer, surveiller sa tension et son cholestérol, maîtriser son poids et son taux de sucre, adopter une alimentation méditerranéenne, bien dormir et rester actif.

Comment mettre toutes les chances du côté de son cerveau ? L'accident vasculaire cérébral (AVC) est l'une des principales causes de décès et de handicap en France, où 120.000 nouvelles personnes sont touchées chaque année. Souvent perçu comme une maladie des personnes âgées, il affecte pourtant de plus en plus les adultes de moins de 55 ans. Heureusement, adopter certaines habitudes peut considérablement réduire ce risque, assure Siobhan Mclernon, infirmière et chercheuse en neurologie à la London South Bank University (LSBU), dans un article publié dans The Conversation.

Des facteurs de risque multiples

"La connaissance des facteurs de risque de l'AVC dans la population générale est insuffisante, alors que sa prévention est une priorité de santé publique", explique la professeure britannique. Les AVC peuvent être causés par des facteurs non modifiables tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou des antécédents familiaux. Les femmes, par exemple, sont plus vulnérables et présentent un risque accru en raison de certaines conditions spécifiques comme la grossesse, l'utilisation de contraceptifs hormonaux (surtout chez les fumeuses), l'endométriose ou la ménopause précoce.

Mais de nombreux facteurs de risque sont modifiables. "Il est largement possible de prévenir les AVC" en évitant certaines causes identifiées comme l’hypertension, le cholestérol élevé, l’obésité, le diabète, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool ou encore la sédentarité. D'autres paramètres, comme le niveau socio-économique, jouent aussi un rôle : "Les personnes ayant un revenu ou un niveau d'éducation plus faibles sont plus à risque, car elles adoptent plus souvent des habitudes de vie nocives et ont moins accès à des soins de qualité."

Huit gestes simples pour prévenir l'AVC

En intégrant une série de mesures à son mode de vie, chacun peut réduire significativement son risque et protéger son cerveau et son cœur :

- Arrêter de fumer : les fumeurs ont plus de deux fois plus de risques de faire un AVC. Le tabac abîme les vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle et favorise la formation de caillots.

- Contrôler sa pression artérielle : l'hypertension affaiblit les parois des artères, les rendant plus sujettes aux ruptures ou blocages.

- Surveiller son cholestérol : un taux élevé, combiné à l'hypertension, triple le risque d'AVC. Réduire les graisses saturées et faire de l'exercice aide à maintenir un taux sain.

- Maîtriser son taux de sucre : une glycémie élevée abîme les vaisseaux sanguins et augmente le risque de caillots.

- Garder un poids sain : l'excès de poids est lié à un AVC sur cinq et accroît le risque de 22 %, voire de 64 % en cas d'obésité.

- Adopter une alimentation méditerranéenne : riche en fibres, en huile d'olive et en noix, elle a démontré son efficacité pour réduire le risque d'AVC.

- Bien dormir : entre 7 et 9 heures par nuit sont idéales. Un sommeil insuffisant ou excessif augmente le risque d'AVC.

- Rester actif : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine pour préserver la santé cardiovasculaire.