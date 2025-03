Le téléphone dans la poche, une menace pour la fertilité masculine ?

L'ESSENTIEL Une étude alerte sur les effets des ondes des téléphones portables sur la fertilité masculine. Le garder dans la poche du pantalon pourrait élever la température testiculaire, perturber la spermatogenèse et causer un stress oxydatif, entraînant une baisse de la qualité du sperme.

Le Dr Marc Arazi, président de l’association Alerte Phonegate, souligne qu'"aucun téléphone portable mis sur le marché en France, en Europe ou à l’international ne protège les utilisateurs d’une surexposition aiguë et chronique aux ondes radiofréquences".

L’association Alerte Phonegate recommande d’éviter le contact direct avec le corps et de limiter l’exposition prolongée aux technologies sans fil pour préserver la santé reproductive.

Des millions d'hommes, en particulier les jeunes, ont pris l’habitude de garder leur téléphone dans la poche de leur pantalon pendant plusieurs heures par jour. C’est certes pratique, mais cette habitude pourrait bien ruiner les chances de reproduction de certains. En effet, une récente méta-analyse, publiée dans la revue Electromagnetic Biology and Medicine et relayée par l’association Alerte Phonegate, met en lumière les risques potentiels des ondes émises par le téléphone pour la fertilité masculine.

Les effets thermiques et biologiques du téléphone

Réalisée par les chercheurs turcs Heva Bektas et Suleyman Dasdag, l’étude repose sur l’analyse de 90 articles scientifiques et confirme un lien inquiétant entre l’exposition aux ondes radiofréquences et la baisse de la qualité du sperme. Le phénomène n’est pas nouveau : depuis les années 1970, la fertilité masculine a diminué de près de 50 % – une chute attribuable selon la communauté scientifique à plusieurs facteurs environnementaux, dont l’exposition aux ondes électromagnétiques.

L’étude confirme, d’une part, les risques thermiques (autrement dit le réchauffement) associés à l’exposition aux ondes radiofréquences émises par nos téléphones. En effet, l’élévation de la température des testicules causée par les ondes radio peut perturber la spermatogenèse et endommager l’ADN des spermatozoïdes, compromettant ainsi la qualité du sperme.

D’autre part, l’étude met en évidence plusieurs effets biologiques inquiétants associés à l’exposition aux ondes de nos smartphones :

- Un stress oxydatif accru : l’augmentation des espèces réactives de l’oxygène (ROS) peut altérer les membranes cellulaires et provoquer des inflammations.

- Des déséquilibres hormonaux : des modifications du taux de certaines hormones reproductrices masculines ont été observées.

- Des anomalies morphologiques : des changements dans la structure testiculaire, incluant une altération des tubes séminifères, ont été détectés chez des rats exposés aux ondes.

- Une baisse de la qualité du sperme : diminution de la mobilité et de la vitalité des spermatozoïdes.

Comment réduire les risques ?

Le Dr Marc Arazi, président de l’association Alerte Phonegate, souligne l’importance de ces résultats : "Cette nouvelle étude vient confirmer les inquiétudes soulevées par de nombreux chercheurs depuis des années sur les effets des ondes sur la fertilité masculine. Elle s’ajoute à un faisceau d’études convergentes montrant un impact délétère des radiofréquences sur la reproduction. Ceci est d’autant plus préoccupant pour la santé publique qu’aucun téléphone portable mis sur le marché en France, en Europe ou à l’international ne protège les utilisateurs d’une surexposition aiguë et chronique aux ondes radiofréquences."

Face à ces constats, Alerte Phonegate invite les utilisateurs à limiter leur exposition aux ondes électromagnétiques, par exemple en évitant de porter son téléphone dans la poche du pantalon et en réduisant l’exposition prolongée aux technologies sans fil (Wi-Fi, Bluetooth...). Quant aux industriels, l’association les appelle à réviser les normes de sécurité pour mieux protéger la santé reproductive des hommes, alors que les études scientifiques s’accumulent ici et là sur les potentiels effets nocifs des ondes.