Téléphone portable et cancer : une étude ne trouve aucune association

L'ESSENTIEL Une étude australienne commandée par l’OMS n’a trouvé aucun lien entre l'exposition aux ondes radio, émises notamment par les téléphones mobiles, et divers cancers.

"Nous avons passé à la loupe tous les types de cancers, mais nous n’avons pu évaluer, de manière rigoureuse, que la leucémie, le lymphome, le cancer de la thyroïde et les cancers de la cavité buccale", précisent les chercheurs, qui ont analysé plus de 5.000 études.

Ces résultats, rassurants, vient alimenter le vif débat sur l’impact des technologies sans fil, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les recherches.

Elle vient relancer le débat autour des potentiels risques du téléphone portable sur la santé humaine... sans pour autant le clore. Une étude australienne, commandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et publiée dans la revue Environment International, n'a trouvé "aucune association" entre l'exposition aux ondes radio et divers cancers, comme la leucémie, le lymphome, le cancer de la thyroïde ou encore les cancers de la bouche. Mais la prudence reste de mise.

Pas de corrélation entre téléphone portable et cancer du cerveau

Cette recherche a été menée par le Professeur Ken Karipidis, de l'Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection australienne. C'est la deuxième revue systématique qu'il dirige pour l'OMS sur les liens entre les téléphones portables et le cancer. Sa première étude, publiée l'an dernier, s'était concentrée sur les cancers du cerveau et d'autres parties de la tête, sans trouver de corrélation.

Cette fois, le Pr Karipidis a examiné toutes les données disponibles sur l'association entre les ondes radio des téléphones mobiles, les antennes-relais et l'exposition professionnelle à divers cancers. "Nous avons passé à la loupe tous les types de cancers, mais nous n’avons pu évaluer, de manière rigoureuse, que la leucémie, le lymphome, le cancer de la thyroïde et les cancers de la cavité buccale", précise le chercheur dans un communiqué.

Plus de 5.000 études passées au crible

Bien que l'étude n'ait trouvé aucun lien entre l'exposition aux ondes radio et ces cancers, les chercheurs restent prudents. "Contrairement à notre première revue sur les cancers du cerveau, nous avons ici moins de certitude sur nos conclusions. Il y a en effet moins d'études portant sur ces cancers spécifiques, et elles n'ont pas été répliquées par autant de travaux scientifiques." ARPANSA entend donc poursuivre ses recherches pour garantir des recommandations de santé publique basées sur des preuves plus solides.

L’équipe de scientifiques souligne toutefois l'ampleur de cette étude : "Cette revue systématique a pris en compte plus de 5000 études, et 26 d'entre elles ont été incluses dans l'analyse finale." Elle ajoute que cette recherche répond – partiellement du moins – à une question récurrente du public sur les liens entre les technologies sans fil et certains cancers. Pour aller plus loin, l'OMS prépare actuellement une mise à jour de son évaluation des effets de l'exposition aux ondes radio sur notre santé. Affaire à suivre prochainement, donc.