L'utilisation du téléphone portable peut affecter la qualité du sperme

L'ESSENTIEL Une réduction de 21 % de la concentration en spermatozoïdes est observée chez les hommes qui utilisent leur téléphone plus de 20 fois par jour.

Cette association entre l’exposition au smartphone et la baisse de la qualité du sperme était moins forte au passage de la 3G à la 4G, qui a conduit à une réduction de la puissance d'émission des appareils.

Le fait de placer son téléphone dans la poche de son pantalon n’était pas lié à une mauvaise qualité du sperme.

Différents facteurs environnementaux et liés au mode de vie pourraient être responsables de la baisse de la qualité du sperme observée au cours des cinquante dernières années, selon plusieurs études. Dans de récents travaux, des chercheurs de l’université de Genève (Suisse) ont examiné le lien entre l’exposition au téléphone portable et la concentration, le nombre total, la motilité et la morphologie des spermatozoïdes. Pour mener à bien leurs recherches, ils ont recruté 2.886 hommes suisses âgés de 18 à 22 ans. Ces derniers ont dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes de vie, leur état de santé général et plus particulièrement la fréquence à laquelle ils utilisaient leur téléphone, ainsi que l'endroit où ils le plaçaient lorsqu'ils ne s’en servaient pas. Les participants ont aussi fourni un échantillon de sperme.

Utiliser plus de 20 fois son téléphone par jour réduit la concentration de spermatozoïdes

Les résultats, publiés dans la revue Fertility & Sterility, ont montré une association entre une utilisation fréquente et une concentration plus faible de spermatozoïdes. Dans le détail, la concentration de spermatozoïdes était significativement plus élevée chez les hommes qui n’utilisaient pas leur téléphone plus d’une fois par semaine par rapport aux adultes qui s’en servait plus de 20 fois par jour. Cette différence correspond à une diminution de 21 % de la concentration en spermatozoïdes pour les utilisateurs fréquents par rapport aux utilisateurs rares. En revanche, les scientifiques n’ont trouvé aucune association entre l’utilisation du smartphone et une faible motilité ou sur la morphologie des spermatozoïdes.

"Ce lien s’est avéré plus prononcé au cours de la première période d’étude (2005-2007) et a progressivement diminué avec le temps (2008-2011 et 2012-2018)", peut-on lire dans les travaux. D’après l’équipe, cette tendance correspond au passage de la 2G à la 3G, puis de la 3G à la 4G, qui a conduit à une réduction de la puissance d'émission des téléphones.

Évaluer l’impact des micro-ondes émises par les téléphones sur la santé reproductive masculine

L’étude semble aussi montrer que la position du téléphone, par exemple dans la poche d’un pantalon, n’était pas associée à une mauvaise qualité du sperme. "Cependant, le nombre de personnes de cette cohorte indiquant qu'elles ne gardaient pas leur téléphone près de leur corps était trop faible pour tirer une conclusion vraiment solide sur ce point précis", a déclaré Rita Rahban, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

Désormais, les scientifiques comptent réaliser une autre étude pour mieux décrire le mécanisme d’action derrière ces observations. "Les micro-ondes émises par les téléphones portables ont-elles un effet direct ou indirect ? Est-ce qu'elles provoquent une augmentation significative de la température dans les testicules ? Affectent-elles la régulation hormonale de la production de spermatozoïdes ? Tout cela reste à découvrir", ont-ils conclu.