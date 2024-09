L'utilisation d'un téléphone portable augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires

L'ESSENTIEL Une étude montre que l'usage du téléphone portable pourrait accroître le risque de maladies cardiovasculaires en raison de ses effets sur le sommeil et le psychisme.

Les maladies cardiovasculaires sont celles qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins.

En France, elles sont la deuxième cause de décès juste après les cancers en étant responsables de plus de 140.000 morts chaque année.

Cela peut sembler surprenant, mais une nouvelle étude montre que l'utilisation régulière d'un téléphone portable peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les fumeurs et les diabétiques.

La recherche a porté sur 444.027 personnes recrutées dans la biobanque britannique. Les participants sélectionnés n’avaient pas d’antécédents de maladies cardiovasculaires et ont tous indiqué la fréquence d'utilisation de leur téléphone portable entre 2006 et 2010.

"L'utilisation régulière" d'un téléphone portable a été définie par les chercheurs comme le fait de passer au moins un appel par semaine.

Maladies cardiovasculaires et téléphone portable : quels sont les liens possibles ?

"Nous avons constaté que les habitudes de sommeil, la détresse psychologique et le névrosisme peuvent être des mécanismes potentiels de l'association entre l'utilisation du téléphone portable et les maladies cardiovasculaires", indique l’auteur de l’étude Xianhui Qin. "Un mauvais sommeil et une mauvaise santé mentale peuvent avoir un effet négatif sur le développement des maladies cardiovasculaires en raison d'une perturbation du rythme circadien, d'une perturbation endocrinienne, d’une perturbation métabolique et d'une augmentation de l'inflammation", détaille-t-il.

"En outre, l'exposition chronique aux rayonnements émis par les téléphones portables peut entraîner un stress oxydatif et une réaction inflammatoire. Par conséquent, l'exposition aux rayonnements des téléphones portables, combinée au tabagisme et au diabète, pourrait avoir un effet synergique sur l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires" ajoute-t-il.

"Bien que notre étude suggère que l'utilisation d'un téléphone portable peut augmenter modérément le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des preuves plus concluantes sont nécessaires avant que cette association ne devienne un sujet de préoccupation pour le grand public", indique dans un éditorial associé à la recherche le co-auteur de l’étude Nicholas Grubic.

"Avant de vous plonger dans des heures de doomscrolling abrutissant sur votre smartphone, pensez à réorienter ce temps vers une activité plus saine pour le cœur", conseille-t-il néanmoins.

Maladies cardiovasculaires et téléphone portable : les limites de l'étude

Malgré l'apport d'éléments aussi surprenants qu'intéressants, l'essentielle limite de cette grande étude est que l'usage des téléphones portables n'était pas le même entre 2006 et 2010 qu'aujourd'hui.

