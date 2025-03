L'ESSENTIEL Durant les deux derniers hivers, l’amoxicilline, un des antibiotiques les plus utilisés pour traiter les infections bactériennes, était en pénurie en France.

Selon l’ANSM, il est à nouveau approvisionné de façon à couvrir "les besoins des patients."

"Des difficultés persistent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour certains dosages d’amoxicilline / acide clavulanique."

Bonne nouvelle : les Français vont de nouveau pouvoir se procurer normalement de l’amoxicilline en pharmacie. C’est ce qu’a déclaré l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ce 24 mars. Pour rappel, cet antibiotique, qui est l’un des plus utilisés pour venir à bout des infections bactériennes, a fait l'objet de fortes tensions d'approvisionnement et était en pénurie durant les deux derniers hivers dans l’Hexagone. Fin 2024 et début 2025, l'autorité sanitaire avait déjà fait état d'une amélioration des approvisionnements en amoxicilline et en amoxicilline / acide clavulanique par rapport aux périodes précédentes, malgré des difficultés sur certains dosages.

L’amoxicilline était de retour à un niveau normal

"Nous avons réuni le 6 mars 2025 les représentants des associations de patients, des professionnels de santé de ville et hospitaliers ainsi que les acteurs de la chaîne du médicament pour leur partager un point de situation sur l’approvisionnement de certains médicaments majeurs de l’hiver. S’agissant de l’amoxicilline, les approvisionnements sont réguliers et couvrent les besoins des patients. Les données partagées par les grossistes-répartiteurs indiquent une reconstitution de leurs stocks. Des difficultés persistent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour certains dosages d’amoxicilline / acide clavulanique." En ce qui concerne la clarithromycine buvable, notamment le 25 mg/ml, la situation s’améliore également progressivement. Pour les autres médicaments surveillés dans le cadre du plan hivernal, à savoir le paracétamol, les corticoïdes oraux et les traitements de l’asthme, la couverture des besoins est à ce jour assurée.

Antibiotiques : "des mesures pour assurer la couverture des besoins seront allégées"

"Certaines des mesures que nous avions mises en place pour assurer la couverture des besoins seront allégées dans les semaines à venir en raison de l’amélioration de la disponibilité pour les médicaments concernés", peut-on lire dans le communiqué de l’ANSM. Dans le détail, l’ANSM a annoncé lever le dispositif mis en place par précaution en juillet 2024. Dans le cadre de celui-ci, l’approvisionnement exclusif des pharmacies était fait par les grossistes-répartiteurs pour des médicaments pédiatriques à base d’amoxicilline et d’amoxicilline / acide clavulanique. En outre, "nous abrogerons dans les prochains jours la recommandation de remplacement qui permettait aux pharmaciens de délivrer directement une préparation magistrale d’amoxicilline adaptée pour les enfants de moins de 12 ans si le médicament initialement prescrit n'était pas disponible, sans que le médecin doive refaire une prescription. Nous continuons de suivre attentivement la situation. Si elle venait à se dégrader, la remobilisation de ces mesures pourrait être envisagée."