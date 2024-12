Une semaine d'antibiotiques suffit-elle pour traiter les infections sanguines ?

L'ESSENTIEL Les traitements antibiotiques prolongés sont souvent considérés comme une garantie contre les rechutes ou les résistances antimicrobiennes, mais ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Une étude montre qu’un traitement antibiotique de 7 jours est aussi efficace qu'une cure de 14 jours pour traiter certaines infections sanguines.

Trois mois après le traitement, 15 % des patients du groupe "7 jours" et 16 % de ceux du groupe "14 jours" étaient décédés. Un faible écart qui montre que le traitement court n’est pas moins efficace que le traitement long.

Les antibiotiques doivent-ils toujours être administrés sur une longue durée pour être efficaces ? Une nouvelle étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, semble remettre en cause cette idée reçue. Les chercheurs y démontrent qu'un traitement antibiotique de 7 jours est aussi efficace qu'une cure de 14 jours pour traiter certaines infections sanguines.

Des taux similaires de rechute d'infection sanguine

Menée dans plusieurs pays, cette étude a inclus environ 3.600 patients hospitalisés pour des infections sanguines. Ces participants ont été aléatoirement assignés à recevoir soit une cure antibiotique de 7 jours, soit une de 14 jours. Les résultats sont saisissants : trois mois après le traitement, 15 % des patients du groupe "7 jours" et 16 % de ceux du groupe "14 jours" étaient décédés. "Un faible écart qui montre que le traitement court n’est pas moins efficace que le traitement long", peut-on lire dans un communiqué.

Autre point notable : bien que 23 % des patients du groupe "7 jours" aient reçu des antibiotiques pendant plus d'une semaine, l'analyse globale confirme l'efficacité du traitement court. De plus, les deux groupes ont présenté des taux similaires de rechute d'infection et d'infections à Clostridioides difficile, une bactérie redoutée pour ses effets secondaires graves.

Vers une meilleure gestion des antibiotiques ?

Les traitements antibiotiques prolongés sont souvent considérés comme une garantie contre les rechutes ou les résistances antimicrobiennes. Pourtant, les auteurs de l'étude soulignent que prolonger inutilement ces traitements peut avoir des conséquences néfastes : effets secondaires évitables, coûts excessifs et surtout, un risque accru de développer une antibiorésistance.

Afin d’allier efficacité thérapeutique et réduction des risques, les chercheurs invitent donc les professionnels de santé à réévaluer les durées standard de traitement et à envisager des approches plus individualisées. Si la piste des traitements raccourcis se confirme, elle pourrait représenter un tournant majeur pour la santé publique, en protégeant à la fois les patients et l’efficacité des antibiotiques pour les générations futures.