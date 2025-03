La stéatose hépatique double le risque de mortalité toutes causes confondues

L'ESSENTIEL Le taux de mortalité des patients atteints de stéatose hépatique est presque deux fois supérieur à celui de la population générale.

Les causes de décès les plus fréquentes sont les maladies cardiovasculaires et les cancers non hépatiques.

Les chercheurs de l'étude recommandent d'avoir une approche holistique avec les patients touchés de stéatose hépatique.

La stéatose hépatique (MASLD) ne perturberait pas uniquement le fonctionnement du foie. La maladie qui se caractérise par une accumulation excessive de graisse dans cet organe, augmente bien sûr le risque de décéder d’un trouble hépatique… mais aussi d’autres pathologies comme une infection et une pathologie cardiaque. Une nouvelle étude du Karolinska Institutet révèle que le taux de mortalité des patients est presque deux fois supérieur à celui des autres.

Stéatose hépatique : un risque plus élevé de mourir d’un problème cardiaque

Pour évaluer l’impact de la stéatose hépatique sur la longévité, les chercheurs ont repris les dossiers de plus de 13.000 patients suédois diagnostiqués avec une maladie du foie gras entre 2002 et 2020. Ils ont notamment étudié les causes de leur décès, et les ont comparées à celles de la population générale.

Ainsi, les personnes touchées par une MASLD affichaient un taux de mortalité globale quasiment deux fois plus élevé que les autres. "Le risque était élevé pour presque toutes les causes de décès étudiées, mais particulièrement pour les décès par maladie du foie (mortalité 27 fois plus élevée) et par cancer du foie (mortalité 35 fois plus élevée)", notent les experts dans le communiqué de leur établissement.

Autre découverte : ils ont remarqué que les causes de décès les plus fréquentes étaient les pathologies cardiovasculaires et les cancers non-hépatiques, avec des taux de mortalité respectivement 54 et 47 % plus importants.

Les patients présentaient aussi un risque accru de mourir d’infections, de maladies gastro-intestinales, de troubles respiratoires, de pathologies endocriniennes ou de causes externes. En revanche, il n’y avait pas de lien entre la maladie du foie et les décès liés aux troubles mentaux.

MASLD : il ne faut pas uniquement se concentrer sur le foie

Face à ces résultats, les scientifiques appellent les médecins à être particulièrement attentifs à la santé globale des patients souffrant de MASLD. "Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur le foie lors du traitement des patients atteints de stéatose hépatique", explique Hannes Hagström, professeur adjoint au département de médecine de l'Institut Karolinska de Huddinge et médecin-chef à l'hôpital universitaire Karolinska. "Une approche holistique et une intervention précoce impliquant différentes spécialités médicales peuvent être cruciales pour améliorer le pronostic de ces patients", conclut l'auteur de l’article paru dans la revue The Journal of Hepatology, le 24 mars 2025.