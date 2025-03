Alain Chamfort : un combat discret contre le cancer des os

L'ESSENTIEL Alain Chamfort a surmonté un cancer des os après cinq ans de rémission. "Je suis enfin guéri. Je vous avoue que j’ai vraiment eu peur", confie-t-il. Longtemps discret sur sa maladie, il explique : "Je ne voulais pas que l’on me plaigne".

Malgré sa guérison, il souffre encore de séquelles : "J’ai des problèmes dans le dos, les vertèbres ont été un peu touchées et je ressens des douleurs dans les doigts. [...] J’ai perdu de la souplesse, je n’ai plus envie de faire les choses un peu risquées."

Malgré ces épreuves, Alain Chamfort dit rester positif, porté par l’amour et le soutien de ses proches. "Se sentir aimé et aimer en retour est la seule chose qui compte vraiment dans nos vies."

Touché par un cancer des os, Alain Chamfort, icône de la chanson française, a fini par remporter son combat contre la maladie. "Après cinq ans en rémission, je suis enfin guéri. Je vous avoue que j’ai vraiment eu peur." Dans un entretien à La Tribune Dimanche, l'artiste de 76 ans se confie sur son parcours, ses craintes et les séquelles laissées par son cancer.

Des séquelles bien présentes

Diagnostiqué en 2015, l'interprète de Manureva a longtemps gardé le silence sur sa maladie. "Je ne voulais pas que l’on me plaigne", explique-t-il. Cette bataille, Alain Chamfort l'a menée dans la discrétion, sans chercher de réconfort auprès d'autres malades. "J’étais malade au même moment que Johnny Hallyday et, franchement, savoir qu’il se battait contre un cancer comme moi ne me rassurait pas du tout sur mes chances de guérison", confie le chanteur. Son choix de ne pas médiatiser son état était aussi une question de "pudeur" : "J’estime qu’on est toujours seul face à la maladie. Cette notion de : 'Si j’en parle, ça va en aider d’autres', je ne la comprends pas. Et surtout, je n’avais pas envie d’apitoyer les gens."

Si le cancer est derrière lui, Alain Chamfort doit composer avec les traces laissées par la maladie. "Je me sens différent d’avant et un peu plus fragile, confiait-il au Télégramme en janvier. J’ai, en effet, des problèmes dans le dos, les vertèbres ont été un peu touchées et je ressens des douleurs dans les doigts." Pour atténuer ces effets, il mise sur l'activité physique : "Je fais donc maintenant un peu de sport, je continue à avoir des projets et à ne pas me laisser dominer par ces petites douleurs. Je fais, certes, moins alerte qu’avant mais ça le fait."

"Se sentir aimé et aimer en retour"

Le chanteur admet aussi que son quotidien a changé. "Pour être totalement franc, je ne le vis pas très bien. La maladie a été une entrée royale dans cette période de la vie où l’on enchaîne les visites chez le médecin, où cela devient presque un style de vie", expliquait-il à Télé-Loisirs en août dernier. Il reconnaît aussi une perte de mobilité : "J’ai perdu de la souplesse, je n’ai plus envie de faire les choses un peu risquées."

Malgré ces épreuves, Alain Chamfort dit rester positif, porté par l’amour et le soutien de ses proches. Il peut notamment compter sur sa jeune compagne, dont la présence lui apporte un équilibre essentiel. "Se sentir aimé et aimer en retour est la seule chose qui compte vraiment dans nos vies, quelles que soient les différences", confiait-t-il à Télé-Loisirs avec émotion.