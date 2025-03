Émilie Dequenne décédée d’un cancer rare : “Quelle lutte acharnée !”

L'ESSENTIEL Le décès d'Emilie Dequenne a été annoncé dimanche soir.

Elle souffrait d'un cancer rare appelé corticosurrénalome depuis 2023.

L'actrice avait médiatisé son cancer pour sensibiliser le grand public et soutenir la recherche.

C’est une triste nouvelle qui est tombée dans la soirée du dimanche 16 mars 2025. L’actrice belge Émilie Dequenne est morte des suites d’un cancer rare appelé corticosurrénalome après des mois de lutte.

Émilie Dequenne et corticosurrénalome : un combat mené depuis l’été 2023

"Quelle lutte acharnée ! Et qu’on ne choisit pas…", avait écrit la star de Rosetta lors de la journée mondiale contre le cancer le 4 février dernier, une de ses dernières prises de parole sur Instagram. La femme de 43 ans qui sortait de 13 jours d’hospitalisation, profitait de ce post pour remercier ses proches et les équipes de l’institut Gustave Roussy de leur soutien dans son combat contre cette tumeur de la glande surrénale. Une maladie qui touche une à deux personnes sur un million par an dans le monde.

Pour sa part, Émilie Dequenne avait entendu le terme de corticosurrénalome pour la première fois à l’été 2023 alors qu’elle avait d’importantes douleurs au ventre et était extrêmement fatiguée. Elle s’était souvenue de la découverte de sa maladie dans les pages du Parisien en juin dernier. "J'ai vu deux médecins différents, qui ont cru que c'était le syndrome du côlon irritable ou de la constipation. Un peu après, j'ai interrompu une lecture parce que j'étais très fatiguée. La productrice Diana Elbaum m'a sauvé la vie : grâce à elle, j'ai été prise en urgence dans un hôpital privé à Bruxelles, où on m'a fait une prise de sang et un scanner. Très vite, on m'a opérée et j'ai enchaîné avec ma première chimiothérapie. J'ai eu une chance folle", avait-elle expliqué.

Dans une interview accordée à l'émission 7 à 8, elle avait confié son ressenti à cette annonce : "J’étais terrorisée. Le médecin m’annonce ce truc comme étant très grave, très rare, très agressif, extrêmement récidiviste. J’avais l’impression qu’on me laissait six mois à vivre. Sur le coup, mon monde s’effondre, je me dis que je vais mourir, expliquait-elle. Instantanément, j’écris mon testament. J’écris mes volontés, des petites choses qui me viennent s’il m’arrivait un truc, sur si je vais être enterrée ou pas… Je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux, c’est compliqué en fait parce que je n’ai pas envie de mourir tout simplement. (...) Je n’ai que 43 ans. J’ai toujours rêvé de vivre jusqu’à au moins 80 ans et de m’endormir définitivement dans mon sommeil", avouait-elle.

Émilie Dequenne : “On ne parlera jamais de guérison”

Après des mois de traitement et d’espoir, le mot rémission avait été prononcé en avril 2024. L’actrice avait alors pu reprendre ses projets et monter une nouvelle fois les marches du Festival de Cannes où elle avait fait sensation.

Malheureusement, fin 2024, c’est la douche froide : son cancer est revenu.

"Il y a une partie de mon cancer qui répond, et une autre qui n’y répond pas, voire qui progresse. La partie qui progresse est plus grande que celle qui réduit. Me revoilà partie pour la chimio que j’ai connue il y a un petit peu plus d’un an", avait confié Émilie Dequenne à TF1. Elle savait que la tumeur ne serait jamais loin. "On ne parle que de rémission. On ne parlera jamais de guérison, expliquait-elle. Au fond de moi, je sais que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu", précisait-elle.

Émilie Dequenne avait décidé de médiatiser son combat, car elle avait besoin d’en parler. "Parce que c’est déjà tellement lourd et difficile à vivre, on se sent très seul, je suis très entourée, mais dans la souffrance, il y a une forme de solitude extrême". Elle espérait aussi que sa prise de parole sensibilise le grand public et aide la recherche à avancer. "J’espère sincèrement que la recherche va continuer à progresser. Si la vie vous le permet, n’hésitez pas à aider comme vous le pouvez ! Les “un peu” font beaucoup quand ils sont nombreux", avait-elle écrit en décembre 2023.

