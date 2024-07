Cancer des os : 8 signes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Le cancer des os primitif se manifeste par des symptômes osseux et articulaires, des fractures, des difficultés à bouger et parfois une masse palpable.

Des signes plus généraux comme la fatigue, la transpiration, la fièvre et la perte de poids peuvent également être présents.

Consulter un médecin dès l'apparition de plusieurs de ces symptômes est essentiel pour un diagnostic et une prise en charge précoces.

Le cancer primitif des os, bien que rare, peut toucher tous les âges, avec une prévalence plus importante chez les enfants et les adolescents. Si les symptômes peuvent être discrets au début, il est crucial de les connaître pour consulter rapidement et entamer une prise en charge adéquate.

Les symptômes du cancer des os peuvent être discrets ou non spécifiques, apparaissant progressivement au fur et à mesure que la tumeur se développe.

Huit signaux d'alerte à ne pas ignorer :

1. Douleur osseuse ou articulaire

• Douleur persistante, notamment la nuit ou à l'effort

• Aggravation progressive

• Localisation précise sur un os ou une articulation

2. Enflure ou masse palpable sur un os

• Gonflement visible ou bosse perceptible au toucher

• Augmentation progressive de volume

3. Difficulté à bouger un membre ou à s'en servir

• Raideur articulaire

• Perte de force ou de mobilité

• Boiterie

4. Fractures osseuses

• Cassures fréquentes, sans traumatisme important

• Fragilisation des os due à la tumeur

5. Fatigue intense

• Épuisement persistant, sans cause apparente

• Diminution de l'énergie et de la vitalité

6. Transpiration excessive

• Sueurs nocturnes abondantes

• Transpiration sans effort physique

7. Fièvre inexpliquée

• Épisodes fébriles sans infection identifiable

• Augmentation de la température corporelle sans cause évidente

8. Perte de poids non intentionnelle

• Diminution de l'appétit sans modification du régime alimentaire

• Amaigrissement involontaire

En présence de plusieurs de ces symptômes, il est crucial de consulter un médecin sans délai.

Dépistage et traitement : agir tôt pour guérir

Le diagnostic du cancer des os repose sur un examen clinique approfondi, des imageries médicales (radiographie, scanner, IRM) et, dans certains cas, une biopsie.

Le traitement dépend du type, du stade et de la localisation de la tumeur. La chirurgie est souvent le pilier du traitement, visant à retirer la tumeur. La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent également être associées, avant ou après l'intervention, pour détruire les cellules cancéreuses résiduelles et réduire le risque de récidive.

Le message clé : restez vigilant et consultez en cas de doute. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide augmentent considérablement les chances de guérison et permettent de préserver une qualité de vie optimale.