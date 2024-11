James Van Der Beek, star de Dawson, annonce avoir un cancer

L'ESSENTIEL L'acteur de Dawson révèle souffrir d'un cancer colorectal.

La star américaine a précisé être suivi et que les résultats sont encourageants.

Le cancer colorectal touche en très grande majorité les seniors. Toutefois, une hausse des cas est observée chez les moins de 50 ans ces dernières années.

"C’est un cancer… Chaque année, approximativement 2 millions de personnes à travers le monde reçoivent ce diagnostic. Je suis l’une d’elles." C’est par ce message publié sur son compte Instagram que James Van Der Beek, la star de la série culte Dawson, a révélé sa maladie, le 3 novembre 2024.

James Van Der Beek : "il y a des raisons d'être optimiste"

L’acteur de 47 ans reconnaît que son annonce a dû être précipitée, car des tabloïds comptaient exposer ses soucis de santé au public. "J’avais prévu d’en parler longuement avec le magazine People prochainement… pour sensibiliser les gens et raconter mon histoire à ma façon. Mais ce plan a dû être modifié tôt ce matin quand j’ai été informé qu’un tabloïd allait publier l’information."



Interrogé par le magazine People, l’acteur américain précise qu’il souffre d’un cancer colorectal. "J'ai géré ce diagnostic en privé et j'ai pris des mesures pour le traiter, avec le soutien de mon incroyable famille", ajoute-t-il.



Malgré la maladie, le père de six enfants se montre rassurant : "il y a des raisons d'être optimiste, et je me sens bien". Dans son désir de sensibilisation et de prévention, James Van Der Beek participera en début décembre à l’émission The Real Full Monty. Lors de ce show, des célébrités masculines font des strip-teases pour promouvoir le dépistage du cancer de la prostate, des testicules et du côlon ainsi que collecter des fonds pour la recherche.

Cancer colorectal : comment se faire dépister ?

Le cancer colorectal se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du rectum. Dans 95 % des cas, il est diagnostiqué après la cinquantaine. Toutefois, les professionnels de santé ont observé une hausse des cas chez les moins de 50 ans ces dernières années. Elle était évaluée à 13 % en 2022.

Il est ainsi important de consulter en présence des symptômes du cancer du côlon : constipation qui s’aggrave, diarrhée chronique, alternance diarrhée-constipation, nausées et vomissements, besoin pressant d'aller à la selle, sang dans les selles, selles noires, douleurs rectales ou abdominales, perte de poids inexpliquée…

Par ailleurs, un dépistage gratuit est proposé sur invitation, tous les 2 ans, aux hommes et aux femmes ayant entre 50 et 74 ans. Le courrier propose de retirer le kit de dépistage sur le site monkit.depistage-colorectal.fr ou auprès du médecin traitant ou du pharmacien.

Le test se fait à domicile. Il consiste à prélever un échantillon de selles et à l'envoyer au laboratoire de biologie médicale dont l'adresse est indiquée sur l'enveloppe de retour fournie avec le test de dépistage. Un mode d’emploi indique comment réaliser le prélèvement dans de bonnes conditions. Les résultats du dépistage sont transmis à la personne testée ainsi qu’à son médecin quelques jours après l’envoi.