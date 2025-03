Maladie cœliaque : les produits sans gluten ne sont pas si sains

L'ESSENTIEL En moyenne, les aliments sans gluten sont plus chers et contiennent beaucoup moins de protéines et plus de sucre et de calories.

En termes de fibres, seul le pain aux graines sans gluten en renfermait plus que les produits contenant du gluten en raison des efforts des fabricants pour pallier les carences.

"Suivre un régime sans gluten non prescrit médicalement peut entraîner une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des bactéries nocives", ont signalé les chercheurs.

En cas de maladie cœliaque, une alimentation sans gluten est essentielle. Ainsi, les patients doivent éviter de consommer les produits contenant du blé, de l’orge, et du seigle afin de réduire la survenue de complications, notamment digestives. Nombreux sont ceux qui se tournent alors vers des produits sans gluten, mais sur le plan nutritionnel, que valent-ils ? Sont-ils meilleurs pour la santé ? Ce sont les questions que se sont posés des chercheurs de l’université de Clemson (États-Unis). Pour y répondre, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Plant Foods for Human Nutrition.

Plus de sucre dans les produits sans gluten

Dans le cadre des recherches, les auteurs ont comparé 39 produits sans gluten et leurs équivalents contenant du gluten en termes d'énergie, de sucre, de teneur en fibres alimentaires et de prix. Pour rappel, ces derniers sont souvent élaborés à partir de substances alternatives, comme l'amidon de maïs, la fécule de pomme de terre et la farine ou l'amidon de tapioca. En moyenne, les produits sans gluten, qui sont plus chers, proposés aux consommateurs américains contenaient beaucoup moins de protéines et plus de sucre et de calories. En outre, leur teneur en fibres était plus faible.

"En revanche, le pain aux graines sans gluten contient nettement plus de fibres – 38,24 grammes pour 100 grammes – que ses homologues contenant du gluten. Cela est probablement dû aux efforts des fabricants pour pallier les carences en fibres en utilisant des ingrédients tels que des pseudo-céréales, comme l'amarante et les hydrocolloïdes de quinoa – des macromolécules hydrosolubles utilisées dans les produits de boulangerie sans gluten à base de farine de quinoa."

"Suivre un régime sans gluten non prescrit médicalement", c’est mauvais pour la santé intestinale

Selon l’équipe, ces résultats pourraient aider les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten non cœliaque, ainsi que celles qui choisissent un mode de vie sans gluten par préférence personnelle plutôt que par nécessité médicale. Car oui, ces dernières années, plusieurs Américains soucieux de leur santé ont commencé à réduire ou à éviter la consommation de gluten sans recommandation médicale.

"Suivre un régime sans gluten non prescrit médicalement peut entraîner une détérioration de la santé intestinale, notamment une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des bactéries nocives", ont signalé Tariq Alam, qui a dirigé les travaux avant d’ajouter que cette alimentation peut aussi être responsables de carences. "Cela peut accroître la vulnérabilité à d'autres maladies. Les adultes en bonne santé doivent toujours être conscientes des risques pour la santé avant d'adopter un régime sans gluten."