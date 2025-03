Allergies : manger des avocats durant la grossesse réduit le risque chez les enfants

L'ESSENTIEL La consommation d’avocats pendant la grossesse est liée à des résultats plus faibles en matière de santé allergique chez les bébés.

Selon les chercheurs, les nutriments dans ce fruit, comme les graisses monoinsaturées, les fibres et les antioxydants, joueraient un rôle dans le développement du système immunitaire.

"Aucune association significative n'a été trouvée entre la consommation maternelle d'avocat et la rhinite, l'eczéma ou la respiration sifflante paroxystique."

On le sait : les choix alimentaires de la mère pendant la grossesse influencent la santé de l’enfant, en particulier le développement de maladies allergiques, notamment la rhinite, l'eczéma, l'asthme et les allergies alimentaires. Dans une nouvelle recherche, publiée dans la revue Pediatric Research, des chercheurs de l’université de l'est de la Finlande ont voulu étudier le lien entre la consommation d'avocat pendant la grossesse et les effets sur la santé allergique du bébé. Pour cela, ils ont utilisé les données d’une étude, appelée Kuopio Birth Cohort (KuBiCo), portant sur 4.647 femmes enceintes accouchant à l'hôpital universitaire de Kuopio. Parmi elles, 2.272 ont répondu aux critères et ont été incluses dans l'analyse.

Grossesse : la consommation d’avocat lors du premier et troisième trimestre a été évaluée

À l’aide d’un questionnaire, l’équipe a déterminé la consommation d'avocat, plus précisément la fréquence à laquelle les participantes en mangeaient au cours des premier et troisième trimestres de la grossesse. Ensuite, les volontaires ont été classées comme consommatrices d'avocat si elles déclaraient en avoir consommé pendant au moins un trimestre, et comme non-consommatrices si elles déclaraient en avoir consommé 0 gramme pendant les deux trimestres. En outre, les auteurs ont pris en compte plusieurs facteurs, comme l'âge maternel, le niveau d'éducation, l'IMC, la méthode d'accouchement, l'admission en soins intensifs néonatals, la durée de l'allaitement, la consommation d'alcool, le tabagisme et la qualité de l'alimentation. Les résultats allergiques du nourrisson, y compris la rhinite, la respiration sifflante paroxystique, l'eczéma et l'allergie alimentaire, ont été évalués grâce à questionnaire de suivi à 12 mois.

Les nutriments de l’avocat diminuent les risques d’allergie alimentaire chez les bébés

Par rapport aux femmes enceintes ne mangeant pas d’avocats, les consommatrices de ce fruit pendant la grossesse avaient 43,6 % de risques en moins de déclarer une allergie alimentaire chez leur bébé à l’âge 12 mois. "Aucune association significative n'a été trouvée entre la consommation maternelle d'avocat et la rhinite, l'eczéma ou la respiration sifflante paroxystique", ont précisé les auteurs. Selon eux, les composants nutritionnels de l'avocat, tels que les graisses monoinsaturées, les fibres et les antioxydants, pourraient jouer un rôle dans le développement du système immunitaire. Cependant, "les mécanismes biologiques spécifiques doivent être plus étudiés."