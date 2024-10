Allergies alimentaires : un test révolutionnaire améliore le diagnostic

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour diagnostiquer les allergies alimentaires, notamment aux arachides, avec une précision de 95 %.

Ce test, appelé Hoxb8 MAT, simule en laboratoire la réaction allergique en utilisant des mastocytes et du sérum de patients, ce qui leur évite de consommer l’allergène.

Plus rapide et précis que les méthodes actuelles, il pourrait réduire les erreurs de diagnostic et être facilement adapté à d’autres types d’allergies.

Diagnostiquer les allergies alimentaires pourrait devenir beaucoup plus simple et sûr grâce à une nouvelle méthode développée par des chercheurs de l’Université de Berne, en Suisse. Ce test novateur, qui reproduit la réaction allergique en laboratoire, a montré une précision diagnostique "exceptionnelle" lors d’essais cliniques sur des enfants et des adolescents souffrant d’allergies aux arachides. Les résultats ont été publiés dans la revue Allergy.

Simuler la réaction allergique sans consommer l’allergène

Les allergies alimentaires représentent un problème de santé publique majeur, touchant jusqu’à 10 % de la population dans certains pays, principalement des jeunes enfants. L’allergie aux arachides est l'une des plus courantes et des plus mortelles. Les tests actuels, où les patients consomment l’allergène sous supervision médicale, restent la référence pour établir un diagnostic, mais ils sont risqués et complexes à mettre en œuvre. Quant aux examens cutanés ou sanguins, utilisés en complément, ils ne sont pas assez précis et entraînent des erreurs de diagnostic.

Le nouveau test, mis au point en 2022, est basé sur l’activation des mastocytes, des cellules immunitaires impliquées dans les réactions allergiques. Baptisé "Hoxb8 mast cell activation test" ou Hoxb8 MAT, il consiste à cultiver en laboratoire des mastocytes, puis à les mettre en contact avec le sérum sanguin de patients allergiques. Les mastocytes, après s’être liés aux anticorps présents dans le sérum, sont stimulés par l’allergène – en l’occurrence l’extrait d’arachide – et réagissent comme s’ils étaient dans le corps du patient. Cette technique permet ainsi de simuler la réaction allergique sans que le patient n’ait besoin de consommer l’allergène.

Une précision diagnostique de 95 % pour l’allergie aux arachides

Expérimenté sur des échantillons de sérum de 112 enfants et adolescents souffrant d’allergies aux arachides, le test a montré "une précision diagnostique de 95 %", surpassant largement les autres méthodes cliniques existantes, selon un communiqué. Il était non seulement plus précis, mais également "plus représentatif de la véritable réaction allergique" du patient.

Le grand avantage du test Hoxb8 MAT réside dans sa rapidité et sa simplicité. "Tous les échantillons ont pu être traités en deux jours", expliquent les chercheurs. Sans compter que cette nouvelle méthode réduit les faux négatifs et se fonde sur des échantillons de sérum facilement stockables, ce qui facilite sa mise en œuvre à grande échelle.

Bien que l’étude se soit concentrée sur les allergies aux arachides, les auteurs estiment que cette technologie pourrait être facilement adaptée à d’autres types d’allergies.