Mort subite du nourrisson : comment l'éviter en faisant bien dormir son bébé

L'ESSENTIEL Les décès infantiles liés au sommeil ont augmenté de 12% en deux ans aux Etats-Unis.

La recommandation de l'OMS de faire dormir les enfants sur le dos a permis de limiter depuis 1990 le risque de mort subite.

Mais le sommeil des bébés sur le dos doit s'accompagner de certaines précautions.

Un constat qui fait peur : le nombre des décès infantiles liés au sommeil a très sensiblement augmenté aux Etats Unis entre 2020 et 2022. Il est passé, selon un article publié le 14 mars dans le Jama, de 90 à plus de 100 décès pour 100 000 naissances, soit une augmentation de 12% en deux ans ! Ces chiffres regroupent différentes causes de mort de nourrissons, le syndrome de mort subite qui reste pour l'essentiel inexpliqué, mais aussi des causes accidentelles, pour l'essentiel par suffocation ou strangulation. Et les auteurs soulignent l'impact que peuvent avoir sur ce phénomène les publications sur les réseaux sociaux d'images de nourrissons endormis dans des positions qui vont à l'encontre des directives de sommeil sécuritaire de l'American Academy of Pediatrics (AAP) avec des enfants dormant sur le ventre ou entourés de peluches, d'oreillers ou de couvertures.

Faire dormir les enfants sur le dos : une recommandation qui réduit le risque de mort subite

En France, où l'on enregistre chaque année entre 250 et 350 décès de bébés de moins d'un an, le site Ameli rappelle que les directives et les grandes campagnes de sensibilisation de l'OMS depuis 1990 qui recommandent aux parents de faire dormir les jeunes enfants sur le dos ont permis de faire baisser de 75% le nombre des morts subites du nourrisson.

Mais si ce chiffre est incontestable, le sujet du sommeil des nouveaux-nés reste entier, d'autant que les recommandations ont parfois été fluctuantes, certaines générations d'avant 1990 ayant ainsi été appelées à privilégier un sommeil sur le ventre ! Alors, comment gérer le sommeil des tout-petits ? La question se pose dans de nombreuses familles au lendemain d'une naissance.

Comment faire dormir son bébé : une vraie question pour les parents de nouveaux-nés

Les nourrissons peuvent être vulnérables pour de nombreuses raisons : la prématurité, mais aussi des facteurs génétiques prédisposant à des anomalies cérébrales ou cardiaques ou des causes environnementales comme le tabagisme ou l'exposition au stress in-utero.

Mais la position du bébé pendant ses phases de sommeil reste un question essentielle pour les parents. Si le fait de faire dormir le nouveau-né sur le dos est indéniablement une précaution contre le risque de mort subite et qu'elle doit être absolument privilégiée, le respect de cette règle est parfois compliqué : certains enfants ont des difficultés à s'accommoder de cette position. D'abord parce qu'elle les empêche de retrouver la position foetale à laquelle leur squelette est habitué. Et elle ne leur permet pas non plus de s'automasser le ventre.

Les précautions à prendre pour accompagner un sommeil sur le dos

Cette position sur le dos doit aussi s'accompagner de mesures de précaution comme ne pas couvrir le bébé avec un drap ou une couette et proscrire tous les objets qui pourraient gêner sa respiration ou risquer de provoquer une strangulation comme des colliers ou des chaînes.

Autre prudence pour bien accompagner un sommeil sur le dos, veiller à un de ses principaux risque, celui de provoquer une plagiocéphalie, un aplatissement de l'arrière de la tête, certes sans danger pour le cerveau mais qui peut tout de même être nuisible au développement harmonieux de l'enfant. Le sommeil sur le dos a généré une augmentation des cas de plagiocéphalie. Pour l'éviter, il est recommandé de privilégier la position ventrale durant les périodes d'éveil et d'aménager le berceau pour inciter le bébé, lorsqu'il est sur le dos, à tourner spontanément sa tête d'un côté à l'autre.