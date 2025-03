Abus pendant l’enfance : quelles conséquences sur la santé à l'âge adulte ?

L'ESSENTIEL Les personnes maltraitées dans leur enfance sont deux fois plus susceptibles de développer des problèmes de santé physique ou psychique à l'âge adulte.

Elles ont des risques accrus d'angine de poitrine, d'arthrite, d'asthme, de crise cardiaque ou encore de dépression.

La présence d’un adulte protecteur au domicile était associée à des troubles moindres chez les enfants.

En début d’année, une étude européenne révélait qu’une enfance traumatique pouvait impacter la qualité du sperme à l’âge adulte et par effet domino les générations suivantes. Mais ce n’est pas la seule conséquence néfaste. De nouveaux travaux de l’université de Toronto montrent que les adultes ayant été maltraités petits sont deux fois plus susceptibles de développer des problèmes de santé physique et mentale.

L’étude a été publiée dans la revue Child Maltreatment, le 11 mars 2025.

Violence pendant l’enfance : des risques accrus pour de nombreuses maladies

Pour mieux comprendre l’impact des abus durant l’enfance sur la santé, les chercheurs ont repris les données du Behavioural Risk Factor Surveillance System enregistrées entre 2021 et 2022. Cela représentait plus de 80.000 Américains.

En analysant leurs dossiers et leurs réponses, l’équipe a remarqué que les adultes qui avaient subi des violences physiques et sexuelles pendant leurs jeunes années étaient environ deux fois plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé physique et mentale. Il y avait entre autres un risque accru d'angine de poitrine, d'arthrite, d'asthme, de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de crise cardiaque, de dépression et d'invalidité.

Abus sexuels : un risque jusqu'à 90% plus élevé de problèmes de santé

Les victimes des abus sexuels pendant leur enfance présentaient un risque de 55 % à 90 % plus élevé d’avoir des problèmes de santé par rapport à ceux n’ayant jamais rencontré ce type de violence. Celles qui avaient uniquement vécu de la violence physique affichaient aussi un risque significativement plus élevé de souffrir de ces problèmes de santé que les personnes ayant eu une enfance sans heurts, “mais les associations étaient plus modestes (entre 20 % et 50 %)”, précisent les auteurs dans leur communiqué de presse.

"Les gens ne pensent généralement pas à l'impact que les difficultés rencontrées en début de vie peuvent avoir sur leur santé plus tard dans la vie", indique Shannon Halls, auteure principale et coordonnatrice de recherche à l'Université de Toronto. "Nos travaux soulignent les liens néfastes entre les difficultés rencontrées en début de vie, comme les abus sexuels et/ou physiques, et un large éventail de problèmes de santé à l'âge adulte."

Abus et santé : un adulte protecteur réduit les risques

Toutefois, si les victimes avaient un adulte à leur côté qui leur permettait de se sentir en sécurité malgré leurs expériences dramatiques, l’impact de la maltraitance sur leur santé à long terme était moins marqué.

De plus, la présence d’un adulte protecteur n’était pas seulement importante pour les enfants victimes de maltraitance, elle l’était aussi pour les petits grandissant dans un environnement sans violence. "Les enfants sans adulte protecteur à la maison, quel que soit le statut de maltraitance subie durant l’enfance, étaient 20 à 40 % plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé physique et deux fois plus susceptibles de souffrir de dépression à l’âge adulte", notent les auteurs. "L’implication ici est que l’absence de relations sûres et stables avec les adultes peut être tout aussi néfaste pour la santé des enfants que la violence physique", indique l'auteure principale Esme Fuller-Thomson.

"Nos recherches démontrent l'importance des relations positives entre les enfants et les adultes qui les entourent", ajoute sa collègue. "Nous espérons que ces résultats contribueront à une meilleure compréhension et à la création de programmes efficaces ciblant les enfants victimes de maltraitance."