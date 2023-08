Que faire si un enfant me confie qu’il est abusé ?

L'ESSENTIEL Pour prévenir les abus sexuels, la communication avec les enfants est la clé.

Il faut ouvrir un dialogue respectueux et trouver un bon équilibre entre donner les informations essentielles pour se protéger et éviter de créer des peurs excessives.

Si un enfant vous révèle avoir été abusé, essayez autant que possible de réagir avec calme. Faites preuve de soutien et assurez lui que ce qu'il s'est passé n'est pas sa faute.

Si un enfant vous révèle avoir été abusé, essayez autant que possible de réagir avec calme. Faites preuve de soutien et assurez lui que ce qu'il s'est passé n'est pas sa faute. Enfin, contactez la police.

Même si elle est nécessaire, la prévention des abus sexuels est l'un des sujets les plus délicats à aborder avec son enfant. En ouvrant un dialogue respectueux, vous pouvez les éduquer sur les risques potentiels et les guider pour mieux se protéger.

Abus sexuels : comment engager la conversation sur les risques avec son enfant ?

Pour prévenir les abus sexuels, la communication est la clé. Cependant, il est important de trouver le bon équilibre entre les informations que vous donnez sans susciter de peurs excessives.

Une discussion honnête et calme peut permettre à l'enfant de comprendre les situations à risque tout en maintenant la confiance et en évitant de dramatiser. Vous pouvez ainsi poser des questions ouvertes pour aider à amorcer la discussion comme "que ferais-tu si... ?" pour l'aider à partager ses réflexions sur des situations potentiellement dangereuses.

Souvenez-vous aussi que la plupart des abus sexuels sont perpétrés par des individus connus de l'enfant. En parler, c'est aussi l'aider à savoir comment protéger son intégrité corporelle et donc sa sécurité. Vous pouvez par exemple :

- Utiliser des métaphores : "ton corps est comme une maison que tu dois garder en sécurité. Seules les personnes de confiance peuvent entrer."

- Identifier les parties privées : enseignez-lui les parties privées de son corps, que personne ne devrait toucher, à moins qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un parent pour des raisons de santé.

- Le "droit de dire non" : apprenez-lui qu'il a le droit de dire non à toute situation qui le met mal à l'aise, même si c'est un adulte qui lui demande quelque chose.

- Créer des scénarios : inventez des situations fictives où il peut décider comment réagir. Par exemple, "que ferais-tu si quelqu'un te demandait de montrer tes parties privées ?".

- Identifier les adultes de confiance : que ce soit des parents, des enseignants ou des membres de la famille proche.

Que faire si un enfant révèle des abus ?

Un enfant qui vous fait part d'abus sexuels vous démontre de la confiance et demande de la sécurité. Il est donc primordial de l'écouter sans juger et/ou lui poser des questions trop intrusives qui pourraient influencer son discours.

Essayez autant que possible de réagir avec calme, même si les révélations vous choquent, et assurez-vous de le soutenir et de lui expliquer que ce qu'il s'est passé n'est pas sa faute. Enfin, alertez la police pour sa sécurité et sa protection de l'enfant, mais aussi pour collecter des preuves, procéder à une enquête et protéger d'autres victimes potentielles.

En savoir plus : "Le petit livre pour apprendre à dire NON !" de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch.