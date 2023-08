Comment se remettre d'un traumatisme psychologique ?

L'ESSENTIEL L'importance d'un traumatisme psychologique ne dépend pas des événements, mais plus du ressenti à ce moment là.

La résilience est la capacité à faire face à l'adversité et à se relever après un échec, tout en s'adaptant au changement.

Si chacun évolue à son rythme après un traumatisme, il peut devenir pour certains une source d'apprentissage.

Après avoir vécu un événement traumatisant, il est difficile pour beaucoup de se remettre sur pied. Si certaines personnes parviennent à surmonter leur douleur et à s'en sortir plus fortes, pour d'autres, cela demande du temps et des efforts.

Une opportunité de se reconstruire

Vivre un traumatisme psychologique suite à un événement ne dépend pas des faits, mais beaucoup plus du ressenti de la personne à ce moment-là. Lorsqu'il arrive, il bouleverse toute l'existence et pousse à réfléchir et à revoir sa vision du monde.

En exposant la personne à une épreuve émotionnelle et mentale intense, le traumatisme soulève souvent des questions essentielles sur le sens de la vie et des priorités. Il pousse à évaluer ses valeurs et à abandonner ce qui n'est plus important pour se concentrer sur ce qui a réellement de la valeur pour chacun.

Utiliser la force de la résilience

La résilience est notre capacité à tous à faire face à l'adversité et à se relever après un échec, tout en s'adaptant au changement. En traversant des moments difficiles, nous développons une résilience accrue qui aide à faire face aux difficultés qui pourraient se présenter dans la vie.

Prendre conscience de la fragilité de la vie et de la valeur des moments heureux peut inciter la personne traumatisée à apprécier davantage les petites joies et à vivre le moment présent bien plus qu'auparavant. Certaines personnes vont ainsi avoir besoin de mettre en place des changements dans leur relation avec les autres, d'autres dans leur travail, leur vie de couple ou leur lieu de vie.

Faire du traumatisme un apprentissage

Si chacun évolue à son rythme après un traumatisme, pour beaucoup, il peut devenir une source d'apprentissage et de sagesse. Il aide ainsi à acquérir une connaissance profonde de soi-même et de ses ressources intérieures, développant pour certains des capacités de compassion envers eux-mêmes et les autres.

Souffrir d'un ou de plusieurs traumatismes dans sa vie n’est ni désirable ni souhaitable, mais nous avons tous la capacité de transformer cette douleur en une occasion d’apprécier l'essentiel et de revoir ses priorités.

En savoir plus : "Le Corps n’oublie rien : Le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison du traumatisme" de Bessel van der Kolk.