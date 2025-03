Lien entre cancer du sein et alcool : «un verre par jour suffit!»

L'ESSENTIEL Sur plus 61.000 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués en 2023, en France, environ 8.000 seraient dus à l’alcool, d’après l’Institut national du cancer.

L’alcool est le deuxième facteur de risque évitable de cancer, après le tabac.

Cette boisson est impliquée dans huit cancers : celui du sein, du côlon, du rectum, de la bouche, du pharynx, du foie, de l'œsophage et de l’estomac.

En 2023, il y a eu 6.1214 nouveaux cas de cancer du sein en France, selon le Panorama des cancers en France. Parmi eux, environ 8.000 seraient dus à l’alcool, d’après l’Institut national du cancer (INCa). Pourtant, cette réalité est parfois minimisée, voire inconnue.

Plus de 50 études montrent un lien entre l’alcool et la cancer du sein

"En consultation, assez souvent, les femmes ne s'interrogent pas sur les facteurs de risques les plus évidents, comme l'alcool, mais sur les déodorants ou les soutien-gorges, dont elles ont entendu parler sur les réseaux sociaux, indique Emmanuelle Mouret-Fourme, médecin oncogénéticienne à l'Institut Curie, à l’Agence France Presse (AFP). Or ce ne sont pas ceux démontrés scientifiquement”. Et ajoute, "plus de 50 études mettent en évidence le lien entre consommation d'alcool et cancer du sein".

Dans une note publiée il y a un an, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alertait déjà : “Pour les femmes en Europe, le cancer du sein est le principal cancer causé par l’alcool, représentant 66 % de tous les cas de cancers attribuables à l’alcool”. Ce lien existe aussi chez celles qui boivent modérément. “Plus de la moitié des cas de cancer du sein attribuables à l’alcool en Europe ne sont pas dus à une consommation excessive d’alcool, et environ un tiers des nouveaux cas annuels sont dus à une consommation équivalente à deux petits verres de vin par jour”, soulignait l’instance de santé.

Pour Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer, ce risque existerait même avec une consommation bien plus faible : "Si, pour le cancer du foie, on estime risqué de consommer trois à quatre verres standards par jour, il y a une très grande sensibilité pour le cancer du sein : un verre par jour suffit".

L’alcool, deuxième facteur de risque

Après le tabac, l’alcool est le deuxième facteur de risque évitable de cancer, selon l’INCa qui estime la consommation de cette boisson comme étant à l’origine de 28.000 nouveaux cas chaque année et 16.000 décès par cancer. Huit cancers sont concernés par ce lien, ceux du côlon et du rectum (+ de 6 000 cas/an), de la bouche et du pharynx (+ de 5 600 cas/an), du foie (+ de 4 300 cas/an), de l’œsophage et de l’estomac.

Pour limiter le risque et être en bonne santé, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Par semaine, l’idéal est de ne pas dépasser dix verres et de respecter au moins deux jours sans alcool.

L’arrêt du tabac, une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu’une activité physique régulière contribuent aussi à réduire ce risque. L’OMS recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire de 150 à 300 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou de 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue par semaine.