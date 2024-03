Cancer du sein : 4 femmes sur 5 n'a pas conscience de son lien avec l'alcool

L'ESSENTIEL 21 % des femmes de 14 pays européens ont conscience du lien entre la consommation d’alcool et le risque de développer un cancer du sein, selon l’OMS.

Plus de la moitié des cas de cancer du sein attribuables à l’alcool en Europe ne sont pas dus à une consommation excessive d’alcool.

Environ un tiers des nouveaux cas annuels sont dus à une consommation équivalente à deux verres de vin par jour.

“21 % des femmes [soit une femme sur cinq] de 14 pays européens ont conscience du lien entre la consommation d’alcool et le risque de développer un cancer du sein, alerte l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une note. La prise de conscience est encore plus faible chez les hommes : seuls 10 % connaissent ce lien.”

Une faible consommation d’alcool augmente le risque de cancer du sein

En France, il y a eu 61.214 nouveaux cas de cancer du sein en 2023, soit une progression de 0,3 % depuis 2010, selon le Panorama des cancers en France - édition 2023. À l’échelle européenne, en 2022, ce nombre était de 600.000. Un enjeu de santé publique, dont l’un des principaux facteurs de risque, l’alcool, mériterait d’être mieux documenté selon l’OMS

“Pour les femmes en Europe, le cancer du sein est le principal cancer causé par l’alcool, représentant 66 % de tous les cas de cancers attribuables à l’alcool”, explique l’OMS. Deux principales raisons expliquent ce phénomène. D’une part, les dommages à l’ADN et les mutations potentiellement cancéreuses engendrées par la consommation d’alcool. Mais aussi, et surtout pour les femmes, le fait que cette boisson affecte les niveaux d’œstrogènes qui “jouent un rôle important dans le développement et la progression de nombreux cancers du sein”.

Autre enseignement : le lien entre alcool et cancer du sein existe même si la consommation d'alcool est faible. “Plus de la moitié des cas de cancer du sein attribuables à l’alcool en Europe ne sont pas dus à une consommation excessive d’alcool, et environ un tiers des nouveaux cas annuels sont dus à une consommation équivalente à deux petits verres de vin par jour”, note l’instance de santé, qui appelle à un changement des politiques publiques plus préventives.

L’OMS appelle à une limitation de la consommation d’alcool

L’Europe “présente les niveaux de consommation d’alcool les plus élevés au monde, avec un décès sur dix lié à l’alcool, a indiqué Hans Kluge, directeur régional de l’organisation, à l’Agence France Presse (AFP). La réduction ou la limitation de notre consommation d’alcool est un excellent point de départ pour réduire les effets néfastes et donner la priorité à la santé.”

En France, le cancer du sein représente 33 % des cancers féminins, ce qui en fait le plus fréquent. Pour réduire les risques, il est conseillé de limiter sa consommation d’alcool, d’arrêter de fumer, de faire une activité physique régulière, de surveiller son poids et son alimentation. Selon le Panorama des cancers en France, près de 20.000 cancers du sein pourraient ainsi être évités chaque année.

Pour être en bonne santé, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour et pas tous les jours. En effet, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la consommation d’alcool est responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses.