Les rythmes circadiens affectent la réparation musculaire

L'ESSENTIEL L'étude montre que les blessures musculaires guérissent plus rapidement lorsqu'elles surviennent pendant les périodes d'éveil naturel.

Ce lien pourrait apporter un éclairage sur l’impact et les conséquences du travail posté sur la guérison des muscles.

Les mécanismes mis en lumière pourraient aussi aider à comprendre les perturbations du rythme circadien liées au vieillissement et à l’obésité.

"Dans chacune de nos cellules, nous avons des gènes qui forment l’horloge circadienne moléculaire, explique Clara Peek de l'Université Northwestern dans un communiqué. Ces gènes d’horloge codent un ensemble de facteurs de transcription qui régulent de nombreux processus dans tout le corps et les alignent sur le moment approprié de la journée. Des éléments comme le comportement de sommeil/éveil, le métabolisme, la température corporelle et les hormones – tous ces éléments sont circadiens."

Et il semblerait que la réparation musculaire après une blessure soit aussi dépendante de ces horloges internes. La chercheuse et ses collègues ont montré que le rythme circadien agit sur la vitesse de guérison des muscles.

Leur découverte a été présentée dans la revue Science Advances, le 5 mars 2025.

Réparation musculaire : on guérit plus vite lorsqu'on se blesse en journée

Pour mieux comprendre l’impact des rythmes circadiens sur les muscles, les scientifiques ont réalisé un séquençage de cellules individuelles de muscles blessés et non blessés chez des souris à différents moments de la journée. Ils ont découvert que l’heure influençait les niveaux de réponse inflammatoire des cellules souches qui envoient des signaux aux neutrophiles (des globules blancs connus pour être les premiers à agir dans la régénération musculaire). Plus précisément, les chercheurs ont vu que les blessures musculaires guérissent plus rapidement lorsqu'elles surviennent pendant les périodes d'éveil naturel, soit en journée.

"C’est une découverte passionnante et une preuve supplémentaire que la régulation circadienne de la régénération musculaire est dictée par cette communication croisée entre les cellules souches et les cellules immunitaires", ajoute l’auteure.

L’étude a mis en évidence que l’horloge des cellules souches musculaires affectait également la production post-blessure de NAD +, une coenzyme présente dans toutes les cellules et essentielle à la création d’énergie dans le corps. Pour comprendre son rôle, les chercheurs ont réuni des souris génétiquement manipulées pour avoir un taux élevé de NAD + dans les cellules souches de muscles. Les tests ont révélé que la coenzyme induit des réponses inflammatoires et le recrutement de neutrophiles, favorisant la régénération musculaire.

Muscle et rythme circadien : un lien à prendre en compte lors du travail posté

Les chercheurs remarquent que leurs résultats pourraient avoir des implications pour la récupération des travailleurs postés blessés. En effet, les personnes qui font les 3x8 ont un rythme de vie très changeant. Ainsi, leur capacité de guérison musculaire pourrait être moindre.

L’équipe ajoute que les mécanismes mis en lumière pourraient aider à comprendre les perturbations du rythme circadien qui surviennent avec le vieillissement et l’obésité. "Les perturbations circadiennes liées au vieillissement et aux syndromes métaboliques comme l’obésité et le diabète sont également associées à une diminution de la régénération musculaire, rappelle Clara Peek. Nous pouvons désormais nous demander : ces perturbations circadiennes contribuent-elles à une moindre capacité de régénération musculaire dans ces conditions ? Comment cela interagit-il avec le système immunitaire ?" Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre à ces questions.