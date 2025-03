Obésité et sédentarité : comment transformer l’inactivité en activité ?

L'ESSENTIEL Il faut transformer l’inactivité en activité en s’attaquant aux gestes de la vie quotidienne.

De nombreux gestes du quotidien sont des activités physiques comme faire le ménage, monter des escaliers, amener les enfants à l'école à pied...

Toutefois, il faut éviter de choisir des objectifs trop compliqués à atteindre ou difficiles à intégrer dans son quotidien.

Lorsqu’on veut perdre ses kilos en trop, il est nécessaire de repenser son alimentation en veillant à son équilibre… mais aussi de bouger plus. Il ne faut donc pas hésiter à franchir le seuil des maisons sport-santé, des clubs ou des associations sportives, selon l’objectif de perte de poids et la condition physique, pour atteindre les recommandations d’activité physique.

"L’activité physique à des fins thérapeutiques – le fait de rentrer dans un protocole d’activité adaptée – est un outil pour lutter contre le surpoids et l’obésité", explique le Dr Antoine Desvergée, praticien hospitalier au sein du service de médecine physique et réadaptation du CHU de Caen. Mais cela ne fait pas tout. "L’objectif qu’on doit tous avoir : c’est modifier notre mode de vie pour devenir plus actif".

Lutte contre la sédentarité : l’activité doit être intégrée dans la routine quotidienne

"Il faut transformer l’inactivité en activité et donc s’attaquer aux gestes de la vie quotidienne", précise le spécialiste de médecine physique et réadaptation. En effet, l’activité physique peut en réalité être dans nos gestes les plus courants.

"Faire le ménage – cela peut paraître idiot – mais cela fait bouger et fait partie des activités physiques. Il faut décortiquer son quotidien pour voir où on peut gagner du mouvement. Si les activités sont incluses dans notre routine, les effets sont encore plus importants et plus permanents", indique Dr Antoine Desvergée.

Une manière simple de booster son compteur d’activité est d’appliquer les conseils maintes fois répétés des professionnels de santé, et qui peuvent paraître parfois un peu galvaudés : monter les escaliers plutôt que prendre l’ascenseur, aller chercher les enfants à l’école à pied plutôt qu’en voiture, privilégier les balades aux après-midi télé le dimanche… Ils sont, en effet, des moyens simples et efficaces de se mouvoir davantage.

Il est possible de bouger plus aussi au bureau

Toutefois, évitez de vous fixer des buts trop compliqués à atteindre ou difficiles à intégrer dans la vie de tous les jours. "Il ne faut pas se focaliser sur l’objectif très médiatique des 10.000 pas par jour. C’est très stigmatisant si on n'y arrive pas, et cela peut décourager. Il vaut mieux faire les choses de façon très progressive et avoir des objectifs atteignables. Si vous marchez 3 minutes de plus, c’est déjà génial", ajoute le médecin.

"Il y a plein de petites choses à faire qui permettent de bouger plus", assure l’expert. Pour les personnes ayant un travail sédentaire, il propose, par exemple, de prendre un ballon siège au bureau et de l’utiliser à la place de sa chaise plusieurs fois dans la journée. Ce nouveau type d'assise permet de lutter contre la sédentarité en boostant l’usage des muscles du tronc et le maintien d’une bonne posture. Il est conseillé aussi de se lever au moins une fois par heure. Par exemple, aller parler directement au collègue d’un autre service plutôt que de lui envoyer un mail, sortir chercher à manger plutôt que de se faire livrer...

Modifier les comportements du quotidien progressivement pour aller vers des "options plus remuantes" est le meilleur moyen pour que ces changements deviennent sur le long terme de bonnes habitudes, tout simplement.