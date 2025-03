Obésité et reprise de l’activité physique : «La règle numéro 1 est d’être accompagné»

L'ESSENTIEL Pour une reprise d'activité physique réussie, il est conseillé de se faire accompagner.

Il faut aussi choisir des activités ludiques.

Les maisons sport-santé peuvent aider à trouver l'aide nécessaire à une reprise d'activité physique sans risque.

L’obésité est une maladie multifactorielle. Ainsi, toutes les personnes qui décident de lutter contre leurs kilos en trop, doivent faire attention à leur assiette, à leur santé mentale et physiologique, mais aussi agir contre un facteur non-négligeable de l’obésité : la sédentarité. Toutefois, devenir plus actif après des années d’inactivité n’est pas toujours simple. Le Dr Antoine Desvergée, praticien hospitalier au sein du service de médecine physique et réadaptation du CHU de Caen, explique comment reprendre l’activité physique sans risque.

Reprise de l’activité physique et obésité : il faut se faire accompagner…

"Le pire des messages à transmettre est que le but de l'exercice physique est de perdre du poids. C’est en réalité nécessaire à l’accompagnement de la perte de poids, mais la reprise d’une activité physique ne suffit pas à elle seule. Il faut prendre en compte tous les composants : la nutrition, la psychologie, la santé", prévient le spécialiste.

Dr Antoine Desvergée a tenu à rappeler ce point, car un élément important reste peu connu du grand public : "L’activité physique ne fait pas perdre de poids. Elle est en réalité nécessaire pour ne pas perdre de muscle”, explique le médecin. En effet, lors de la perte de poids, un cercle quelque peu vicieux peut s’installer. La masse grasse diminue certes, mais le patient perd au même moment du muscle. Or, la diminution de la masse musculaire conduit à une consommation d'énergie moindre, et par effet domino un effet plafond survient. "Finalement, avec l’activité physique seule, la répartition entre masse grasse et masse maigre change, mais sur le plan pondéral ça bouge assez peu”, précise le Dr Desvergée. “Il est important d’expliquer cela aux patients avant la reprise de l’exercice pour éviter la démotivation.”

Des douleurs lors de la reprise de l'activité physique

Au-delà de l’effet plafond potentiellement décourageant, les personnes obèses qui reprennent l’activité physique, rencontrent un obstacle : la majoration des douleurs lors de la reprise de l'activité physique. "La remise en mouvement peut entraîner un surcroît de douleurs, notamment au niveau des lombaires, des hanches ou des genoux. C’est temporaire - deux ou trois semaines - mais il faut bien les prévenir, car cela peut conduire à un arrêt rapide après la reprise de l’activité physique."

Comment éviter ces pièges démoralisants pendant ce parcours de soin et sportif ? "La règle numéro 1 est d’être accompagné" par des professionnels formés. "Le nutritionniste, toutes les personnes qui veulent retrouver un poids santé, y pensent. Mais l’obésité demande un travail pluridisciplinaire. Selon l’atteinte, il faut soit un kiné, soit un enseignant en activité physique adaptée, soit un éducateur sportif", ajoute le médecin. "Quand les patients sont accompagnés, les activités sont adaptées à leurs conditions physiques et à leurs capacités. On les prévient des douleurs possibles au début. On les fait avancer progressivement pour limiter les risques de blessure et de retour à l'inactivité."

Pour trouver de l'aide, il est possible de pousser la porte d'une maison sport-santé. "Il y en a désormais sur tout le territoire. Des accompagnements et des bilans d’activité physique y sont proposés. Les patients sont orientés en fonction de leurs capacités et de leur façon de vivre", explique Dr Desvergée.

… et s’amuser pour lutter contre l'inactivité

Certains exercices physiques sont-ils à éviter lors d'une prise en charge de l'obésité ? "En pratique, toutes les activités de haute intensité et d’impact importante seraient à déconseiller aux personnes qui souffrent de problèmes de poids importants. Mais en réalité, il n’y a pas de contre-indication à partir du moment où l’activité est adaptée au niveau et à la santé des gens", assure le Dr Desvergée.

D'ailleurs le spécialiste a une dernière recommandation importante pour les personnes qui cherchent à reprendre une activité physique. S'appuyant autant sur son expérience professionnelle que su la littérature scientifique, il assure que le meilleur moyen pour atteindre son objectif de remise en forme est de s’amuser quand on fait du sport. "En effet, acheter un tapis sur Internet et en faire chez soi seul, n’est pas efficace. Comme c’est assez rébarbatif, peu de gens tiennent sur la longueur. Il faut que les séances soient ludiques. Quand les gens s'amusent, l'effort paraît moins difficile”, prévient le médecin.

"Il faut comprendre qu’on peut et qu'on doit bouger en s’amusant. C’est comme ça qu’on lutte contre l’obésité, car cela permet d'adopter sur le long terme un mode de vie dans le mouvement et non sédentaire", conclut Dr Desvergée.