«Mission : retrouve ton cap» : comment son enfant peut bénéficier du dispositif de prévention de l’obésité ?

L'ESSENTIEL Le programme "Mission : retrouve ton cap" offre une prise en charge précoce aux enfants de 3 à 12 ans en surpoids ou à risque de le devenir.

Elle est remboursée à 100 % par l’Assurance Maladie.

Le programme est composé de bilans et de rendez-vous de suivi.

L’obésité est souvent appelée la maladie du siècle, et les enfants ne sont pas épargnés. On estime qu’environ 17 % des 6 à 17 ans souffrent de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. Pour tenter de lutter contre ces troubles facteurs de risques de nombreuses maladies, les autorités sanitaires ont développé un programme de prévention dédié aux enfants de 3 à 13 ans.

Testé pendant 3 ans en Seine-Saint-Denis, à La Réunion et dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais avant d’être généralisé progressivement dans l’ensemble du pays, il permet aux jeunes en surpoids ou à risque de le devenir, de bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire pour éviter une charge pondérale trop importante.

Obésité infantile : un programme de prévention prescrit par le médecin de l’enfant

Le programme “Mission : retrouve ton cap” se compose de 3 bilans (diététique, psychologique et activité physique) puis d’une série de 6 rendez-vous de suivi nutritionnel et/ou psychologique. Cette dernière peut être renouvelée 2 fois si besoin (soit 18 rendez-vous au maximum).

"Les bilans et les rendez-vous de suivi sont l’occasion de faire le point sur le rythme de vie de l’enfant : ses activités, ses habitudes alimentaires, son sommeil et son bien-être", explique l’Assurance Maladie. Ils sont réalisés par des professionnels de santé et des psychologues exerçant dans un centre de santé ou une maison de santé.

Cette prise en charge est prescrite par le médecin de l’enfant (c’est-à-dire un généraliste, un pédiatre, un médecin exerçant dans un service de protection maternelle et infantile) ou un médecin scolaire. Le dispositif est remboursé à 100 % par l’Assurance Maladie sans avance de frais, ni de dépassement d’honoraires.

À la fin du programme, la famille consulte le médecin de l’enfant pour refaire le point.

"Mission : retrouve ton cap" : quels enfants sont concernés ?

Le médecin peut proposer aux enfants d’intégrer le programme "Mission : retrouve ton cap" s’ils ont entre 3 et 12 ans révolus et s’ils présentent :

un surpoids ou une obésité non compliquée : l’IMC de l’enfant doit être supérieur ou égal au seuil IOTF 25 ou au 97e percentile des courbes de corpulence française ;

et/ou des signes d’alerte sur leur courbe de corpulence associés à un risque de surpoids : c'est-à-dire que les médecins doivent observer un rebond d’adiposité précoce intervenant avant l’âge de 5 ans ou un changement rapide de couloir vers le haut sur la courbe de corpulence.

"Une ascension continue de la courbe de corpulence (IMC) depuis la naissance requiert un avis spécialisé", ajoute l’Assurance Maladie.

Lors de l’expérimentation qui a réuni près de 2.100 enfants d’une moyenne d’âge de 6,6 ans, 52 % des petits participants ont vu leur situation s’améliorer. Huit sur 10 ont au moins changé une habitude de vie. Par exemple, 55 % d’entre eux ont moins grignoté entre les principaux repas, 43 % ont consommé plus souvent des fruits et des légumes et 44 % ont bu moins de boissons sucrées en mangeant.