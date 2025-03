Méningite : une campagne une vaccination pour les 15-24 ans de la métropole rennaise

L'ESSENTIEL Le 3 mars, les étudiants de l’école de management pourront se faire vacciner au sein de leurs locaux et, à partir du 6 mars, les autres jeunes pourront le faire chez un professionnel de santé libéral ou dans l’un des centres de vaccination à proximité des principaux pôles universitaires.

Une campagne de vaccination massive contre le méningocoque B va être lancée pour les 15-24 ans de la métropole de Rennes.

En tout, 100.000 jeunes pourraient être vaccinés, selon l’Agence régionale de santé de Bretagne.

Le 3 mars, les étudiants de l’école de management pourront se faire vacciner au sein de leurs locaux. À compter du 6 mars, les autres jeunes pourront le faire chez un professionnel de santé libéral ou dans l’un des centres de vaccination à proximité des principaux pôles universitaires.

Face à l’augmentation des cas de méningites, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne annonce lancer une campagne de vaccination massive contre le méningocoque B à destination des 15-24 ans de la métropole de Rennes. Pour rappel, la méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges, les enveloppes qui entourent le cerveau. Celle-ci est généralement causée par une bactérie appelée méningocoque, dont il existe plusieurs types : A, B, C, W et Y. "Depuis 2022, le méningocoque B est responsable de la majorité des infections invasives à méningocoques (44 % des cas), suivi ensuite par les méningocoques W (29 % des cas) et Y (24 % des cas)”, peut-on lire sur le site vaccination-info-service.fr.

À Rennes, six cas de méningite liés "une seule et même souche de la bactérie ” ont été recensés

La même tendance a été observée en Bretagne. En effet, depuis décembre 2024, plusieurs cas d’infections invasives à méningocoques de type B ont plus été signalés, plus précisément en Ille-et-Vilaine. L’ARS mentionne "deux groupes de cas” : trois cas en lien avec l’établissement d’enseignement supérieur de Rennes School of business (RSB) et trois cas au sein d’une famille sur la métropole de Rennes. Ces cas sont tous liés à "une seule et même souche de la bactérie” à l’origine des infections invasives à méningocoque (IIM) de type B. Face à cela, l’ARS lance une campagne de vaccination.

Méningocoque B : 100.000 jeunes de 15 à 24 ans concernés par la campagne de vaccination

Depuis le 1er janvier dernier, tous les nourrissons doivent obligatoirement être vaccinés contre les méningocoques A, B, C, X et Y. Avant cela, seul le vaccin contre les méningocoques du sérogroupe C était obligatoire pour les bébés. En ce qui concerne les jeunes et les adolescents, la vaccination ACWY est recommandée entre 11 et 14 ans et entre 15 et 24 ans avec une dose, dans le cadre du rattrapage vaccinal. En revanche, rien n’est indiqué pour le méningocoque B.

Ainsi, l’ARS de Bretagne lance cette campagne de vaccination contre le méningocoque B pour les populations les plus à risque, c’est-à-dire ​​les étudiants de l’école "Rennes School of Business" et les jeunes de 15 à 24 ans. En tout, 100.000 jeunes pourraient être vaccinés, selon le communiqué de l’ARS. Dès ce lundi 3 mars, les étudiants de l’école de management pourront se faire vacciner au sein de leurs locaux. Les autres jeunes pourront le faire, à partir du jeudi 6 mars, chez un professionnel de santé libéral (médecins, infirmiers, pharmaciens, sage-femmes) ou dans l’un des centres de vaccination qui vont être installés à proximité des principaux pôles universitaires.