Décès infantiles : un lien avec la concentration de plomb dans l'air

L'ESSENTIEL Malgré des mesures, les concentrations de plomb dans l’air restent importantes en grande partie à cause des émissions industrielles.

Une étude montre un lien entre la concentration de plomb dans l'air et la mortalité infantile.

Une concentration plus élevée de plomb a augmenté les décès dus à un faible poids à la naissance ou encore à la mort subite.

Malgré la prise de plusieurs mesures environnementales ces dernières décennie, les émissions de plomb dans l’air restent assez élevées, en grande partie à cause de l’industrie. Et ce n’est pas sans conséquence sur la santé des nourrissons. Une nouvelle étude de Carnegie Mellon University, Boston College et Hunan University révèle un lien entre la concentration de plomb dans l’air et la mortalité infantile.

L’étude a été partagée en février sur NBER.

Plomb dans l’air : une hausse de risques de décès de bébé

Pour évaluer les risques d’une exposition au plomb dans l’air sur les bébés, les chercheurs ont repris les données de surveillance du plomb et de la qualité de l’air de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des USA, les bilans météorologiques de 127 comtés américains ainsi que celles sur la santé infantile du National Center for Health Statistics.

Les analyses ont montré que des concentrations plus élevées de plomb dans l’air ont entraîné des taux de mortalité infantile plus élevés au cours du premier mois et de la première année des nourrissons.

"Ce qui suggère que les expositions in utero et environnementales ont toutes deux leur importance", notent les auteurs dans leur communiqué.

Plus précisément, une concentration plus élevée de plomb dans l’air était liée à une hausse des décès dus à un faible poids à la naissance, à la mort subite inexpliquée du nourrisson et à des causes respiratoires et nerveuses.

Emission de plomb : les mesures évitent jusqu’à 59 décès par an

Pour les chercheurs, leurs travaux confirment une nouvelle fois qu’il est essentiel de prendre des mesures pour réduire les émissions de plomb dans l’air et nettoyer les sols afin de préserver la santé des enfants.

"Des calculs approximatifs indiquent que la diminution des émissions fugitives de plomb a permis d’éviter 34 à 59 décès de nourrissons par an, générant des bénéfices de 380 à 670 millions de dollars par an", précise Edson Severnini, professeur associé d’économie au Boston College et co-auteur de l’étude.