Longévité : les meilleurs aliments pour vieillir en bonne santé, selon la science

L'ESSENTIEL Certains aliments protègent contre le risque de maladies chroniques et de mort prématurée, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les noix, les légumineuses, ainsi que le poisson et les viandes blanches dans une moindre mesure.

Ces aliments étant riches en nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants, ils aident à réduire l’inflammation et le stress oxydatif dans l’organisme, améliorant ainsi le métabolisme et la santé cardiovasculaire.

À l’inverse, une consommation excessive de viandes rouges (transformées ou non), de boissons sucrées et d’aliments ultra-transformés, riches en graisses saturées et sucres raffinés, augmente le risque, car ils favorisent l’inflammation et la résistance à l’insuline.

La nutrition joue un rôle clé dans le développement, ou non, des maladies non transmissibles (infarctus, accidents vasculaires cérébraux, cancers, diabète...), responsables de près de 74 % des décès dans le monde. En analysant 41 revues systématiques et méta-analyses impliquant plus d'un million de participants, une équipe de chercheurs vient de mettre en lumière l’impact des habitudes alimentaires sur le risque de mortalité. Que manger, et ne pas manger, pour déjouer les pronostics et viser la longévité ?

Quel lien entre alimentation et maladies chroniques ?

Les effets de l’alimentation sur la santé sont associés à plusieurs facteurs métaboliques et cardiovasculaires, tels que l'hypertension, l'hyperglycémie, le profil lipidique sanguin et l'indice de masse corporelle (IMC), relève l'étude publiée dans la revue Advances in Nutrition et repérée par News Medical. Certains aliments ont des propriétés protectrices contre ces risques, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les noix, riches en fibres, vitamines et composés bioactifs. De même, une consommation plus importante de légumineuses, de poisson et de viandes blanches s’avère bénéfique. En ce sens, le régime méditerranéen apparaît comme l’assiette idéale pour espérer vieillir en bonne santé.

À l’inverse, une consommation excessive de viandes rouges (transformées ou non) et de boissons sucrées (y compris les jus de fruits) augmente le risque de maladies chroniques et de mortalité. Concernant les produits laitiers et les céréales raffinées, les résultats n’ont pas été concluants. Mais d’autres études pointent la responsabilité des aliments ultra-transformés, particulièrement riches en sucres, sel, gras et additifs, dans l’apparition de pathologies (obésité, maladies cardiovasculaires, intestinales, troubles neurologiques...) et dans l’accélération du vieillissement biologique.

Comprendre les mécanismes biologiques

Comment expliquer ces associations ? Les aliments bénéfiques étant riches en nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants, ils aident à réduire l’inflammation et le stress oxydatif dans l’organisme, améliorant ainsi le métabolisme et la santé cardiovasculaire. À l’opposé, les viandes rouges et les boissons sucrées, riches en graisses saturées et sucres raffinés, tout comme les produits ultra-transformés, favorisent l’inflammation et la résistance à l’insuline, ce qui augmente le risque de maladies chroniques et de décès prématuré.

Les chercheurs reconnaissent toutefois certaines limites à leur étude, notamment la variabilité des résultats selon les sous-catégories d’aliments et les méthodes de préparation. Ils appellent à des recherches supplémentaires pour affiner ces conclusions et mieux comprendre l’impact de certains aliments selon le contexte culturel et les habitudes culinaires.