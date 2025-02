Quelle quantité d’eau faut-il boire chaque jour pour rester en bonne santé ?

L'ESSENTIEL Un adulte doit boire un minimum de 1 à 1,5 litres d’eau par jour pour être en bonne santé.

En France, les autorités sanitaires recommandent de privilégier l’eau du robinet qui est contrôlée régulièrement, moins chère que celle en bouteille et facile d’accès.

Avant de l’ingérer, il est conseillé d’aérer l’eau en la laissant reposer 30 minutes dans une carafe pour éliminer le goût du chlore, qui est utilisé pour désinfecter et tuer les bactéries.

Plus de 60 %. C’est le pourcentage d’eau présent dans le corps d’un adulte. Cette dernière maintient la température corporelle, permet la bonne circulation du sang, l’oxygénation des cellules et la bonne élimination des déchets. Cependant, nous en perdons entre 2 et 2,5 litres, toujours les jours, par les urines, la transpiration mais également la respiration. Afin de maintenir l’équilibre de l’organisme et ainsi rester en bonne santé, il convient de compenser cette perte d’eau. "Une partie de notre apport en eau provient des aliments. Les fruits, les légumes et les laitages donc apportent beaucoup d’eau. Boire suffisamment d’eau chaque jour, à table et entre les repas, permet de compléter nos apports", peut-on lire sur le site Manger Bouger.

Quelle quantité d’eau doit-on ingérer au quotidien ?

D’après l’Assurance Maladie, il est recommandé de boire un minimum de 1 à 1,5 litres d’eau par jour, en dehors de toute limitation de la consommation par son médecin qui peut être nécessaire en cas d'insuffisance cardiaque, par exemple. "Les nourrissons ont des besoins en eau plus élevés que les adultes, mais ces besoins sont majoritairement couverts par leur consommation de lait maternel ou de lait infantile", indique le site Manger Bouger.

Chez les adultes, il faut s’hydrater avant même d’avoir soif, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif, comme celle de faim, est amoindrie avec les années. Les sportifs, qui perdent beaucoup d’eau par la transpiration, doivent boire aussi de l’eau avant, pendant et après la séance, par petites gorgées afin d’éviter les crampes et les courbatures.

Selon l’Anses, certaines eaux minérales, en raison de leur concentration en sodium, doivent être consommées avec parcimonie et peuvent présenter des contre-indications. "Toute utilisation thérapeutique d’une eau minérale naturelle relève du domaine médical. En effet, une eau fortement minéralisée peut-être délétère si elle devient la seule boisson quotidienne. Par exemple, au-delà de 250 mg/L, les sulfates peuvent favoriser les diarrhées et au-delà de 900 mg par jour chez l'adulte, le calcium peut induire des calculs rénaux."

Eau en bouteille, du robinet : que choisir ?

"En France, l’eau du robinet présente de nombreux avantages. Elle est parfaitement contrôlée sur le plan sanitaire, revient bien moins cher que les eaux en bouteille et reste la plus facile d’accès", indique l’Assurance Maladie qui conseille d’aérer ce liquide en le laissant reposer 30 minutes dans une carafe avant de le consommer afin d’éliminer le goût de chlore, qui est ajouté dans l’eau pour désinfecter et tuer les bactéries.

Les autorités sanitaires déconseillent de stocker de l’eau du robinet dans une bouteille en plastique, car le chlore peut réagir avec ce matériau. Il est préférable de se servir de contenants en verre ou en inox, qui sont plus résistants au chlore. "Pensez à nettoyer très régulièrement l'intérieur des contenants avec un écouvillon pour limiter le risque de développement de bactéries."

En cas de consommation d’eau en bouteille, il est préconisé de ne pas en boire au-delà de la date de péremption. Afin de les conserver au mieux, on recommande de les stocker à l’abri du soleil et de la température, dans un endroit frais comme à la cave.