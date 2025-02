Cancers pédiatriques : Gustave Roussy utilise l’imprimante 3D pour adapter les traitements aux enfants

L'ESSENTIEL La cancérologie connaît un manque cruel de médicaments adaptés aux enfants malades.

Pour améliorer la prise en charge de ces jeunes patients, l’Institut Gustave Roussy s’est équipé de deux imprimantes 3D en 2021.

Les pharmaciens peuvent ainsi modifier le goût, le dosage ou encore la texture des médicaments afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants malades.

Dosage inapproprié, comprimés difficiles à avaler ou au goût trop amer… Les traitements développés pour lutter contre les cancers ne sont pas forcément adaptés aux besoins des enfants atteints de ces pathologies. “Ouvrir une gélule trop grosse pour la diluer dans de la compote de pommes peut être néfaste pour les enfants, car l’acidité du fruit peut venir réduire l’efficacité du traitement par exemple”, explique dans un communiqué le Dr Maxime Annereau, pharmacien hospitalier à Gustave Roussy. Selon le spécialiste, qui regrette qu’en l’espace de 20 ans, “seulement sept traitements ont reçu le statut PUMA développé par l’Agence européenne du médicament, qui concerne des comprimés, sirops (etc), spécialement pensés pour la pédiatrie”, il est “primordial que le développement de médicaments conçus pour nos jeunes patients monte en puissance”.

Des imprimantes 3D dans les pharmacies de Gustave Roussy

Pour pallier ce manque de médicaments spécifiques, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe s’est doté de deux imprimantes 3D en 2021. Ces appareils ont été adaptés pour répondre aux normes sanitaires de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), et reposent sur une technologie par gel ou filament. Dans les faits, le pharmacien délivre une pâte médicamenteuse préalablement chauffée sur une plaque en métal à l’aide d’une seringue. L’impression en 3D permet ensuite de modifier la forme, la texture, le goût et le dosage des traitements produits. “L’impression 3D nous permet de programmer des doses de 100, 150, ou encore 200 milligrammes, à la demande. Les imprimantes sont reliées à un ordinateur, où l’ensemble des données sont programmables”, précise le pharmacien. Pour le goût, les techniciens ajoutent du sucre, des arômes mentholés ou encore de cola pour plaire aux enfants.

Créer un antibiotique pédiatrique sous forme de gommes à mâcher

Les pharmaciens de l’Institut Gustave Roussy sont également en pleine finalisation d’un projet de gummies mentholées qui seraient utilisées pour délivrer un antibiotique indispensable pendant toute la durée de traitements des petits patients atteints d’un sarcome des tissus mous. “La forme buvable de ce traitement, utilisé pour prévenir les effets indésirables de la chimiothérapie, suscitait un rejet important par son amertume auprès des jeunes patients, affirme le Dr Samuel Abbou, onco-pédiatre à Gustave Roussy. L’impression 3D nous a permis de changer le goût et la texture de ce médicament, mais aussi sa forme, afin de renforcer son observance.”

Dans le monde, deux autres hôpitaux ont également ce dispositif. “Les imprimantes 3D pourront à terme produire 60 antibiotiques par heure, 500 par jour. En deux ans, la production a été multipliée par quatre, et de nouveaux projets d’envergure sont à l’étude, comme la déclinaison pédiatrique d’un anticancéreux grâce à l’impression 3D. L’arrivée d’une troisième tête d’impression doit bientôt se concrétiser, grâce aux mises à jour régulières des logiciels d’impression”, ajoute l’Institut Gustave Roussy dans son communiqué.