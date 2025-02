Quelle est l’heure idéale pour une sieste ?

L'ESSENTIEL Une enquête américaine suggère que 13h42 est l’heure idéale pour une sieste, avec une durée optimale de 20 à 51 minutes. Dépasser 1h26 peut provoquer une sensation de fatigue au réveil.

Bien que le silence soit recommandé, 44 % des gens préfèrent un fond sonore. Pour éviter de perturber le sommeil nocturne, il est conseillé de ne pas dormir après 15h.

Une sieste bien placée améliore la productivité, selon l’étude. A noter enfin que les adeptes de la sieste ont une vie sociale et amoureuse plus épanouie et se sentent plus performants.

La science vient de trancher : 13h42 serait l’heure parfaite pour faire une sieste. C’est la conclusion d’une nouvelle enquête, menée fin janvier aux Etats-Unis sur quelque 2.000 personnes, qui a exploré les habitudes de sieste et les facteurs qui influencent leur efficacité.

Cet horaire, si précis, n'a rien d'arbitraire. D’après Dr Nick Bach, psychologue, "l'une des erreurs les plus courantes est de faire la sieste trop tard. Une sieste après 15 heures peut perturber le sommeil nocturne". A l’inverse, les bienfaits d'une sieste bien placée ne seraient plus à démontrer : 55 % des répondants affirment se sentir "plus productifs" après avoir fermé les yeux quelques dizaines de minutes.

La durée idéale : pas plus de 51 minutes

Selon les résultats de l’enquête, la plupart des adeptes de la sieste visent une durée de 51 minutes, ce qui les amène à se réveiller à 14h33. Mais attention, une sieste trop longue peut avoir l'effet inverse : dès que vous dépassez 1h26 de sommeil, vous entrez dans une "zone de danger", où vous risquez de vous sentir désorienté et fatigué. Et si vous dormez plus d'une heure et 44 minutes ? Ce n'est plus une sieste, mais un véritable cycle de sommeil.

Le Dr Bach met en garde : "Beaucoup de gens dorment trop longtemps et s'étonnent ensuite de se sentir groggy au réveil. Une sieste de 20 minutes est souvent suffisante pour un regain d'énergie sans l'inertie du sommeil."

Faut-il du bruit ou du silence ?

Par ailleurs, les experts du sommeil recommandent une pièce sombre et silencieuse, mais la réalité est plus nuancée. Près de la moitié des Américains interrogés (44 %) préfèrent une sieste avec un fond sonore, et 47 % d'entre eux dorment avec la télévision allumée. Le Dr Bach propose un compromis : "Si le silence complet est impossible, un bruit blanc [adopté par 7 % des répondants] ou une musique douce peut aider."

Quant à l'endroit idéal, 53 % des sondés dorment dans leur lit, mais 38 % préfèrent le canapé. "Une sieste sur le sofa peut fonctionner, mais un lit bien confortable est généralement plus efficace", précise Bach.

La sieste rend-elle plus heureux et plus performant ?

Au vu de leurs réponses, les férus de siestes auraient également une vie sociale plus dynamique. En effet, 48 % des "siesteurs" déclarent avoir une vie sociale épanouie, contre 34 % des "non-siesteurs". Cet avantage se retrouve aussi dans la vie amoureuse : 50 % des habitués du somme sont satisfaits de leur relation, contre 39 % pour les autres. Côté réussite sociale, ceux qui siestent l'après-midi semblent aussi avoir une longueur d'avance : 39 % d'entre eux se disent "réussis", contre 32 % chez les non-adeptes.