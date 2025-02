Les oméga-3 ralentissent le vieillissement de 4 mois

L'ESSENTIEL Un apport quotidien d'un gramme d'oméga-3 peut ralentir le vieillissement biologique jusqu'à quatre mois, selon une nouvelle étude.

La combinaison d'oméga-3, de vitamine D et de musculation semble également efficace contre le vieillissement.

Des recherches supplémentaires vont être menées, notamment sur des volontaires français.

S’il est impossible de stopper totalement le vieillissement, certains gestes et bonnes habitudes aident à ralentir les aiguilles du temps. Prendre quotidiennement une supplémentation d'oméga-3 d’un gramme serait l’un de ces moyens selon une étude de l’université de Zurich.

Plusieurs tests montrent que les oméga-3 aident à mieux vieillir

Pour cette étude publiée dans la revue Nature Aging le 3 février 2024, les chercheurs ont examiné 777 Suisses de plus de 70 ans ayant participé à l’étude européenne sur les seniors baptisée DO-HEALTH. "Huit combinaisons de traitement différentes ont été testées au cours de l'étude de trois ans : les sujets prenaient 2.000 unités internationales (UI) de vitamine D et/ou 1 g d'acides gras oméga-3 (provenant d'algues) par jour et/ou effectuaient 30 minutes de musculation à domicile trois fois par semaine", expliquent les auteurs.

Des échantillons sanguins ont ensuite été prélevés chez chacun des volontaires puis analysés. Ainsi, l’équipe a constaté que la prise d’oméga-3 ralentissait le vieillissement biologique jusqu'à quatre mois d’après plusieurs horloges épigénétiques. Il s’agit de tests biochimiques mesurant l'accumulation de groupes méthyles sur l'ADN pour établir l’âge biologique des gens.

Une de ces mesures assure également que la combinaison d'oméga-3, de vitamine D et d’exercice de musculation réduisaient encore plus efficacement le vieillissement.

Bien vieillir et oméga-3 : des recherches étendues aux Français

Face à ces résultats, les scientifiques avancent que prendre quotidiennement un gramme d'oméga-3 pendant 3 ans ralentit bien le vieillissement. "Ce résultat s’inscrit dans la continuité des résultats de l’étude DO-HEALTH, selon lesquels ces trois facteurs combinés ont eu le plus grand impact sur la réduction du risque de cancer et la prévention de la fragilité prématurée sur une période de trois ans, pour ralentir le processus de vieillissement biologique", ajoute Heike Bischoff-Ferrari, professeure de gériatrie et de médecine gériatrique à l’Université de Zurich dans un communiqué.

Dans une prochaine étape, la chercheuse et ses collègues prévoient d’étendre leurs analyses à l'ensemble des participants de l’étude européenne DO-HEALTH – comme les volontaires originaires d’Allemagne, de France, d’Autriche et du Portugal – afin d'étudier une plus grande diversité génétique et de modes de vie.