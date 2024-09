Bien vieillir : dans quel pays européen vit-on le plus longtemps en bonne santé

L'ESSENTIEL Malte est le pays où les hommes comme les femmes vivent le plus longtemps en bonne santé avec 70,1 ans pour les Maltais et 70,3 ans pour les Maltaises.

Le pire pays est le Danemark pour les femmes (54,6 ans) et la Lettonie pour les hommes (53 ans).

La moyenne du nombre d’années de vie en bonne santé dans l’UE est de 62,6 ans, selon Eurostat.

Voici un secret pour bien vieillir : choisir son pays avec soin ! Une nouvelle étude d’Eurostat a permis de dresser la liste des pays de l’Union européenne (UE) où la population à l’espérance de vie en bonne santé - c’est-à-dire le temps vécu sans incapacité ou limitation irréversible d'activité dans la vie quotidienne - la plus longue.

Alors où faut-il vivre pour prend de l'âge en rencontrant le moins de problème de santé ?

Malte, pays avec la meilleure espérance de vie en bonne santé

Le premier pays affichant l’espérance de vie en bonne santé la plus élevée dans l’UE est Malte. Et cela, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Elle est de 70,1 ans pour les Maltais et de 70,3 ans pour les Maltaises.

La suite du classement varie en fonction du sexe. Pour la gent féminine, la Bulgarie (68,9 ans) et la Slovénie (68,5) sont respectivement deuxième et troisième. Viennent ensuite l'Italie (67,8), la Grèce (67,8) et l’Irlande (66,8).

Chez les hommes, la seconde place revient à la Suède (67,5 ans) tandis que l'Italie (67,1) monte sur la troisième marche du podium. Après, dans l'ordre, on retrouve la Grèce (66,2), Chypre (65,7) et l'Irlande (65,2).

Les pays européens où on vieillit le moins bien

Ce classement établi révèle, par ailleurs, les pays où les habitants vieillissent le moins bien. Ainsi, les femmes sont moins longtemps en bonne santé au Danemark (54,6 ans), en Lettonie (55,4), aux Pays-Bas (56,3), en Finlande (56,5), au Portugal (58) et en Slovaquie (58).

Il ne fait pas bon vieillir en Lettonie pour la gent masculine. Les Lettons ont seulement une espérance de vie en bonne santé de 53 ans. Viennent ensuite la Slovaquie (56,6), le Danemark (57,1), l'Estonie (58) et la Lituanie (58,2).

La moyenne du nombre d’années de vie en bonne santé dans l’UE est de 62,6 ans, selon Eurostat. Pour les Européennes, la moyenne est de 62,8 ans, soit 75 % de leur espérance de vie totale. Pour les hommes, c’est 62,4 ans. Ce qui représente 80 % de leur temps sur Terre.

Mais où se situe la France ? Pour les femmes, c’est le 9e pays du classement de l'espérance de vie en bonne santé. Elles y vivent 65,2 années sans incapacité ou limitation irréversible. Les hommes de l'Hexagone passent la barre des deux chiffres. Le pays est, en effet, à la 10e place avec une moyenne de 63,7 ans.