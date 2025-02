Pourquoi les femmes ont-elles plus de mal à se remettre d'une blessure au genou ?

L'ESSENTIEL Après une blessure simulée au genou, les cellules produisent davantage de protéines pro-inflammatoires et d'enzymes dégradant les tissus chez les femmes ayant leurs règles, une période où les concentrations d'œstrogènes sont les plus élevées.

En revanche, des niveaux élevés de testostérone chez les hommes provoquent une hausse de la production de protéines anti-inflammatoires.

"De tous les types de cellules et de molécules examinés dans le modèle, ce sont les macrophages qui envahissent le genou après une blessure et les protéines qu'ils produisent qui ont le plus influencé le processus inflammatoire", selon un des auteurs de l’étude.

Comparées aux hommes, les femmes sont plus susceptibles de subir des blessures au niveau du genou et par la suite de développer une arthrose post-traumatique, une cause majeure d’invalidité qui est associée à des lésions articulaires, à des changements biomécaniques et à des anomalies biochimiques de la synovie, selon des données épidémiologiques. "Il a été démontré que les hormones sexuelles, notamment l'estradiol (principal œstrogène sécrété par les ovaires des femmes en âge de procréer), la progestérone et la testostérone, régulent la signalisation inflammatoire dans les cellules immunitaires et synoviales, mais leur impact collectif sur l'inflammation et les réactions de dégradation moléculaires induits par les lésions est mal compris", ont signalé des chercheurs de l’University of Texas Southwestern (États-Unis).

Un modèle informatique de l'environnement cellulaire à l'intérieur du genou a été élaboré

Afin de comprendre l'interaction complexe du sexe, de l'endocrinologie et de l'inflammation dans la dégradation du cartilage articulaire après une lésion articulaire, l’équipe a rassemblé des données sur les changements hormonaux au cours du cycle menstruel chez les femmes et montrant la façon dont les cellules réagissent aux protéines inflammatoires et aux hormones sexuelles. À partir de ces informations, elle a développé, dans le cadre de travaux parus dans la revue Scientific Reports, un modèle informatique de l'environnement cellulaire à l'intérieur du genou. Ce dernier a examiné comment trois types de cellules réagissent à diverses concentrations d'œstrogènes, de progestérone et de testostérone après une blessure simulée au genou. Les types de cellules analysés sont les chondrocytes, qui forment le cartilage, les fibroblastes synoviaux, qui forment le revêtement qui entoure l'articulation du genou, et les macrophages, le principal type de cellules immunitaires que l'on trouve dans le genou.

Blessure au genou : les œstrogènes favorisent la production de protéines pro-inflammatoires

Le modèle suggère que lorsque les concentrations d'œstrogènes sont les plus élevées pendant les règles, typiquement juste avant l'ovulation, les cellules d'un genou ayant subi une blessure simulée produisent davantage de protéines pro-inflammatoires et d'enzymes qui dégradent les tissus du genou, tout en produisant moins de protéines anti-inflammatoires. À l'inverse, des niveaux élevés de testostérone à l'intérieur des genoux masculins ont entraîné une réduction de la production de protéines pro-inflammatoires et d'enzymes de dégradation, tout en augmentant la production de protéines anti-inflammatoires.

"De tous les types de cellules et de molécules examinés dans le modèle, ce sont les macrophages qui envahissent le genou après une blessure et les protéines qu'ils produisent qui ont le plus influencé le processus inflammatoire", a déclaré Conner Hutcherson, qui a dirigé l’étude. Dans les conclusions, les auteurs indiquent que ces résultats pourraient faciliter la recherche de nouvelles thérapies pour les troubles inflammatoires du genou et de traitements personnalisés pour les patients souffrant de ces affections.