Après avoir avalé des perles d’eau, un bébé gravement malade a été hospitalisé

L'ESSENTIEL À l’âge de 13 mois, une petite fille, Kipley, a ingéré des perles d’eau qui ont provoqué des "vomissements, une léthargie, une perte de poids sur plusieurs semaines, une insomnie et une dermatite faciale."

Des examens ont, dans un premier temps, révélé qu’elle a été victime d’une occlusion intestinale, puis qu’elle souffrait d'une encéphalopathie cérébrale toxique.

Face à ce drame, les auteurs du rapport de cas de l’enfant exigent que des étiquettes d'avertissement sur les risques d'ingestion soient apposées sur tous les produits contenant des billes d'eau.

Translucides et colorées, les perles d’eau, qui ont la propriété de pouvoir absorber 400 fois leur poids en eau, sont généralement utilisées comme articles de décoration, notamment pour caler des fleurs coupées dans un vase. Si ces dernières sont à la portée des enfants, elles représentent un danger pour leur santé, car certains les portent à leur bouche et avalent ces bulles d’eau très attractives, parfois en pensant que ce sont des bonbons. C’est ce qui est récemment arrivé à Kipley, une Américaine âgée de 8 ans aujourd’hui, lorsqu’elle était petite, selon le média CBS News.

Vomissements, perte de poids, éruption faciale : une occlusion intestinale survenue après l’ingestion de perles d’eau

À l’âge de 13 mois, la petite fille avait ingéré des perles d’eau, mais sa mère, Ashley Haugen, ne s’en est jamais rendue compte. Un jour, l’enfant "s’est présentée aux urgences avec des vomissements, une léthargie, une perte de poids sur plusieurs semaines, une insomnie et une dermatite faciale", peut-on lire dans un rapport de cas, publié dans la revue Pediatrics le 25 janvier dernier. En raison de l'aggravation des signes cliniques, les médecins américains ont décidé de lui faire un examen d’imagerie abdominale, plus précisément une échographie et tomographie assistée par ordinateur. Cette dernière a laissé suggérer une obstruction intestinale, ce qui les a incités à réaliser une laparotomie. Il s’agit d’un acte chirurgical qui consiste à ouvrir l'abdomen par une incision afin de visualiser les organes, d’établir un diagnostic précis et d'intervenir sur d'éventuelles lésions.

Le bébé reçoit par la suite un diagnostic d’encéphalopathie cérébrale toxique

"Pendant l'opération, ils ont découvert que les billes d'eau avaient provoqué un blocage à l'intérieur de son intestin grêle. Comme les billes d'eau étaient présentées comme non toxiques, écologiques et biodégradables, tout le monde pensait qu'elle s'en sortirait bien", a expliqué, à CBS News, Ashley Haugen. Si après le retrait des billes d’eau, son éruption faciale s’était atténuée, son état de santé ne s’est pas amélioré. Quelques semaines après l’intervention, Kipley a rencontré des problèmes d’élocution et de motricité. De plus, "les fonctions sensorielles et neurologiques de la patiente ont continué à se détériorer". Ainsi, les professionnels de santé l’ont de nouveau pris en charge avant d’annoncer à ses parents qu'elle présentait des retards de développement et souffrait d'une encéphalopathie cérébrale toxique. "Ce qui est arrivé à Kipley me brise le cœur", a déclaré sa mère.

"Les billes d'eau sont fabriquées à partir de polyacrylamide et l'acrylamide est une neurotoxine connue"

D’après les auteurs du rapport, ce cas met en évidence les dangers potentiels de l'acrylamide dans les produits de consommation qui peuvent être accessibles aux enfants. "Les billes d'eau sont fabriquées à partir de polyacrylamide et l'acrylamide est une neurotoxine connue. Nos produits de consommation et les produits chimiques utilisés pour les fabriquer ne sont pas bien réglementés", a indiqué le Dr Elizabeth Friedman, directrice médicale de la santé environnementale à l'hôpital Children's Mercy Kansas City. C’est pourquoi Ashley Haugen, qui a co-écrit cette étude, demande que des étiquettes d'avertissement sur les risques d'ingestion soient apposées sur tous les produits contenant des billes d'eau. "S'il vous plaît, travaillez ensemble pour interdire les billes d'eau. Beaucoup d'enfants comme moi ont été blessés", a signalé Kipley.