Puffs : l’Assemblée nationale adopte à l'unanimité la proposition de loi pour les interdire

L'ESSENTIEL Ce mardi 4 février, la proposition de loi visant à interdire la vente et la distribution gratuite de cigarettes électroniques jetables, qui poussent les jeunes vers le tabagisme, a été votée par l’Assemblée nationale.

Le 12 février, le Sénat devra examiner le texte et se prononcer.

Si les sénateurs l’adoptent, la France deviendra le deuxième pays européen à bannir les puffs après la Belgique.

D’après les députés, les cigarettes électroniques, qui sont "pré‑remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable" sont "une aberration tant du point de vue de la santé publique que de celui de l’empreinte environnementale de ces dispositifs." C’est pourquoi, ce mardi 4 février, la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, aussi connu sous le nom de "puffs", a été adoptée par l’Assemblée nationale. Sur 163 députés, tous ont voté en faveur de ce texte, porté par les députés Michel Lauzzana (Ensemble pour la République) et Francesca Pasquini (Génération. s). Ce dernier prévoit de rendre illégales la vente de ces cigarettes, mais bannit également leur distribution gratuite. Les personnes ne respectant pas cette loi s’exposeront à une amende de 100.000 €, voire 200.000 € en cas de récidive.

Les puffs initient les jeunes à la consommation de tabac

Pour rappel, l’utilisation de ces produits aux emballages colorés et aux arômes fruités ou sucrés, dont la promotion et la vente sont faites sur les réseaux sociaux, a fortement augmenté ces dernières années en particulier chez les jeunes de moins de 18 ans, alors que leur vente est théoriquement interdite aux mineurs. Problème : ils contiennent le plus souvent de la nicotine, une substance qui entraîne une forte dépendance. "Les jeunes sont particulièrement vulnérables, en raison des effets de la nicotine sur le développement de leur cerveau", signale le ministère de la Santé. Cela a été confirmé par le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) dans un avis, relatif aux "bénéfices-risques de la cigarette électronique", publiés le novembre 2021. "Les données scientifiques disponibles à ce jour sont plutôt en faveur du rôle initiateur des produits de vapotage, pour les adolescents, à la consommation de tabac."

"Une étape supplémentaire vers cette génération débarrassée du tabac"

Maintenant, cette proposition de loi doit être examinée par le Sénat, qui doit se prononcer le 12 février. Si le vote est positif, le texte sera définitivement adopté et fera de la France le deuxième pays européen à interdire les puffs après la Belgique. "Quand il y a de belles victoires, il faut savoir s'en réjouir. Cette interdiction constitue une étape supplémentaire vers cette génération débarrassée du tabac qui est un objectif central du programme national de lutte contre le tabac", a déclaré le ministre de la Santé, Yannick Neuder.