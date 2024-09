Puffs : la Commission européenne donne son feu vert à la France pour les interdire

L'ESSENTIEL Arrivée sur le marché français courant 2021, la Puff est de plus en plus répandue auprès des collégiens et lycéens.

Son utilisation est dangereuse pour la santé.

La Commission européenne vient de valider l'intention de la France d'interdire les Puffs sur son territoire.

D’après le média RMC, la Commission européenne laisse aujourd’hui le champ libre à la France pour interdire les Puffs sur son territoire.

La loi interdisant les Puffs a été votée en France par le Sénat et l'Assemblée nationale, puis en commission mixte paritaire le 21 mars 2024. Le texte législatif stipule ainsi que : "sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes : 1/ Être pré‑rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ; 2/ Disposer d’une batterie non rechargeable".

Puffs : quels risques pour la santé ?

Les arguments motivant cette évolution sont d'ordre sanitaires. "La Puff fait des ravages, particulièrement chez les plus jeunes. Elles ont tout pour leur plaire : un bel emballage coloré, une grande variété de saveurs originales sucrées et fruitées (fraise glacée ou marshmallow par exemple)", indique en effet la Fédération Française de Cardiologie. "Cet attrait des adolescents pour la Puff fait craindre une épidémie pédiatrique de dépendance à la nicotine et un possible effet de passerelle vers le tabagisme chez les jeunes non-fumeurs au départ qui auraient découvert la substance à travers ces vapoteuses jetables. Il est urgent de se préoccuper de son interdiction pour ralentir cet emballement", ajoutent les médecins.



Le Dr Loïc Josseran, médecin à l’hôpital Raymond-Poincaré de Paris et Président d’Alliance contre le tabac, précise à ce propos : "ce n’est pas tant la teneur en nicotine qui est dangereuse, mais la façon dont on va l’absorber, car la puff est un produit sur lequel on va pouvoir tirer très fort et très vite. Ces jeunes vont ainsi se shooter à la nicotine, qui met une seule seconde à passer du réservoir au cerveau".



"Composé de sels de nicotine, l’utilisation de la Puff augmente aussi les risques de développer une inflammation des voies respiratoires et impacte les acquisitions cognitives des plus jeunes", ajoute l'Alliance contre le tabac.

Puffs : 13 % des jeunes Français en consomment

Arrivée sur le marché français courant 2021, la Puff est de plus en plus répandue auprès des collégiens et lycéens : les 2/3 des adolescents âgés de 13 à 16 ans en ont déjà entendu parler et plus d’1/3 affirme savoir précisément de quoi il s’agit. "Parmi les jeunes interrogés, 13 % d’entre eux ont déjà utilisé la Puff, soit la même proportion de jeunes ayant déjà fumé une cigarette classique ou électronique", déplore l'Alliance contre le tabac.