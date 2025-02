Boire du café contre le diabète ? Oui mais sans sucre

L'ESSENTIEL Une étude américaine menée sur quelque 150.000 personnes révèle que boire du café sans additif réduit le risque de diabète de type 2 de 10 % par tasse.

Cependant, l'ajout de sucre ou d'édulcorants artificiels atténue cet effet protecteur, le réduisant à 5 % et 7 % respectivement. La crème et le lait, eux, n'affectent pas ce bénéfice, tandis que les crèmes végétales tendent à le diminuer.

Pour une protection optimale contre le diabète de type 2, mieux vaut donc boire son café noir, concluent les scientifiques.

Réduction du risque d’hypertension, d’insuffisance cardiaque, d’hypercholestérolémie... De nombreuses études ont mis en évidence les bienfaits du café sur la santé, mais une nouvelle recherche révèle que ces effets protecteurs dépendent largement de ce que nous y ajoutons. D’après cette étude américaine menée sur plus de 150.000 personnes, boire du café noir réduirait le risque de développer un diabète de type 2. Mais attention, l'ajout de sucre ou d’édulcorants artificiels viendrait atténuer cet effet bénéfique.

Un effet protecteur biaisé par les additifs

Dans le cadre de leurs travaux, récemment publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs ont analysé la consommation de café de participants issus de trois vastes cohortes aux Etats-Unis sur une durée totale de plus de 3,6 millions d'années-personnes. Chaque participant a renseigné ses habitudes alimentaires tous les quatre ans via des questionnaires détaillés, permettant d'évaluer l'impact des additifs tels que le sucre, les édulcorants, la crème, le lait...

Les résultats sont sans appel : chaque tasse de café consommée sans additif est associée à une diminution de 10 % du risque de diabète de type 2. Toutefois, lorsqu’une cuillère de sucre est ajoutée, cette protection chute à 5 %, et à 7 % avec des édulcorants artificiels. Plus surprenant, l'ajout de crème ou de lait n'aurait aucun impact sur les effets protecteurs du café, tandis que l'utilisation de crème ou de lait d’origine végétale tendrait à réduire ces effets, mais de manière "non statistiquement significative", selon un communiqué.

783 millions de diabétiques en 2045 ?

Les auteurs de l'étude soulignent que ces résultats invitent à la prudence quant à la façon dont nous consommons notre café. "L’utilisation d’additifs, en particulier du sucre et des édulcorants artificiels, pourrait contrecarrer les bénéfices potentiels du café sur le risque de diabète de type 2", affirment-ils, soulignant que la maladie chronique est l’une des plus répandues dans le monde aujourd’hui, avec 537 millions patients touchés. Et les projections ne vont pas dans le bon sens : selon la Fédération internationale du diabète (FID), un adulte sur huit, soit environ 783 millions de personnes, vivra avec le diabète d’ici 2045, soit une augmentation de 46 %. D’où l’importance de promouvoir davantage la prévention.