Yoga du rire : «En s’esclaffant, on sécrète des endorphines qui réduisent les douleurs»

Pourquoi docteur : Au même titre que la pratique d’une activité physique régulière, l’adoption d’une alimentation équilibrée ou de bonnes habitudes de sommeil, rire est essentiel à notre bien-être. C’est pourquoi vos séances se concentrent sur cette manifestation de la gaieté. Mais, concrètement, en quoi consiste le yoga du rire ?

Maguy Metais : Tout d’abord, le rire est une réponse naturelle du corps à un sentiment de joie, d’amusement ou de surprise. Il joue un rôle majeur dans notre équilibre physique et mental. En outre, c’est un important outil de communication, car il permet de partager des émotions puissantes sans avoir besoin de parler.

En ce qui concerne le yoga du rire, il s’agit d’un concept basé sur le rire sans raison, qui combine des exercices de rire et de respiration de yoga. Ce dernier s’appuie sur des preuves scientifiques montrant que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire simulé, s’il est intentionnel, d’un rire authentique. Étant donné que les avantages physiologiques et psychologiques sont les mêmes, on n’attend pas ainsi qu’un événement extérieur, par exemple des blagues, nous fasse rigoler. Sans avoir recours à l’humour, on décide que c’est le moment de rire, même si l’on n’en a pas envie ou l’on ne va pas bien, ce qui peut être plus difficile. En clair, on devient acteur du rire ou du sourire et maître de sa joie intérieure, qu’il convient de cultiver au quotidien.

Yoga du rire : "Il faut avoir la volonté de participer et d’essayer cette méthode"

D’où vient le yoga du rire ?

Il a été inventé par le Dr Madan Kataria, médecin indien, en 1995. À cette date, il avait créé le premier club de rire.

Pour qui le yoga du rire est-il conseillé ?

Étant donné que le rire est facile et libre d’accès, tout le monde peut prendre part aux séances. Cependant, il faut avoir la volonté de participer et d’essayer cette méthode.

Les enfants peuvent-ils participer ?

Bien sûr ! Je fais des séances pour les enfants ayant jusqu'à 12 ou 13 ans. Ces derniers ont un avantage : ils rient plus spontanément que les adultes. Les cours sont dynamiques et permettent aux enfants de se dépenser mais également de se connecter à leurs émotions ainsi que découvrir des moments de relaxation. En pratique, on fait des jeux sur les émotions, en les mimant, ou sur l’affirmation et la confiance en soi. Les jeunes participants apprennent également à écouter les autres et à pratiquer la respiration abdominale.

"On lâche prise, ce qui va agir sur notre comportement vis-à-vis de la douleur"

Quelles sont ses vertus ?

Le rire est bénéfique à court et à long terme pour la santé mentale et physique. Concernant l’aspect psychologique, le fait de rigoler répare ce que le stress détruit. Plus précisément, lorsque l’on est angoissé, notre diaphragme est bloqué. Grâce à un rire abdominal, plutôt que thoracique, on vient débloquer cet organe et, en parallèle, on oxygène notre cerveau. En outre, on produit de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la gestion des humeurs et associé à l'état de bonheur, qui permet d’apaiser l’esprit.

S’esclaffer permet également de relativiser et de retrouver son enfant intérieur, ce qui va favoriser la confiance en soi. De plus, le rire peut renforcer les relations et aide à créer des liens sociaux agréables, ce qui réduit l’isolement et la solitude. En rigolant, on fait le plein d’énergie grâce aux endorphines, surnommées hormones du bonheur, produites. Autre bienfait : le rire permet d’avoir un sommeil plus profond et long, soit réparateur. Lors de cette manifestation de la gaieté, on libère toutes les tensions internes. Étant donné que le cerveau n’est pas capable de penser et rire en même temps, on déconnecte le mental. Cela évite les ruminations, qui sont source d’insomnies.

En ce qui concerne les vertus physiques, le rire est excellent pour la digestion. Lorsque l’on rigole, on fait bouger les muscles de l’abdomen, ce qui fait l’effet d’un léger massage des organes internes. En outre, on fait travailler les zygomatiques, les muscles au niveau du visage, ce qui diminue l’aérophagie, à savoir le fait "d'avaler ou de manger de l'air". S’esclaffer joue un rôle clé dans le renforcement du système immunitaire, car il aère les voies respiratoires supérieures. En prenant une respiration profonde, l’air, encrassé dans les poumons, se renouvelle ainsi et est plus sain. Ce processus aide à libérer les toxines, améliore l’oxygénation du corps et stimule les défenses naturelles de l’organisme.

On constate aussi que le rire fait baisser la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les taux de cortisol, ce qui préserve le système cardiovasculaire. Côté cognition, la libération des tensions et des idées liés au surmenage par le biais du rire favorise aussi la concentration et la productivité. Enfin, le fait de rigoler soulage les douleurs.

Dans le cadre du programme Fibromyalgie, proposé aux Thermes de Luchon, les patients bénéficient d’une séance de yoga du rire. Comment cette méthode permet-elle d’atténuer les douleurs chroniques ?

En s’esclaffant, on sécrète des endorphines, des antidouleurs naturels, qui réduisent les douleurs. Cet effet chimique joue un rôle important dans leur diminution, mais le fait que le rire détende les muscles aide aussi beaucoup. En outre, le cerveau est distrait, l’attention n’est donc pas portée sur les sensations désagréables mais sur le plaisir. On lâche prise, ce qui va agir sur notre comportement vis-à-vis de la douleur.

"Idéalement, il convient de rigoler 10 minutes en continu par jour"

En pratique, comment ça marche ?

En Occident, nous commençons une séance de yoga du rire par un échauffement, en mettant le corps en mouvement, ce qui facilite l’expression des émotions. Cependant il est tout à fait possible de faire une séance en étant assis, les effets bénéfiques seront les mêmes. Lors de cet échauffement, on fait des exercices d’ancrage, de respiration abdominale, et des étirements. La respiration abdominale est importante pour ne pas avoir des maux de tête, car au fil de la séance, le sang peut être de plus en plus concentré dans le cerveau. Après cela, on passe aux exercices de rire sur un thème défini, par exemple des animaux ou des fêtes. Dans ce cas, les personnes font par exemple le rire de la girafe, la poule, la grenouille, de la guirlande ou d’une étoile lumineuse. Tout cela se fait en mouvement. On enchaîne avec une méditation du rire. Les participants ferment les yeux et sont allongés sur un fauteuil, un transat ou au sol pour favoriser le lâcher prise. À ce moment-là, ces derniers arrivent au summum de l’excitation du rire et laissent place à l’euphorie naturelle. En général, le silence fait beaucoup rire et cela se transmet au sein du groupe. Afin de profiter des bienfaits du rire, on s’accorde un temps de relaxation avant de finir sur un bilan de la séance d’une heure, avec la météo des émotions qui consiste à dire ce que l’on ressent en un mot qui vient à l’esprit sans réfléchir.

À quelle fréquence faut-il rire ?

Bien qu’on profite des vertus du rire dès la première minute, il convient idéalement de rigoler 10 minutes en continu par jour. Le plus important est de remettre le rire dans sa vie quotidienne. Pour cela, inutile de se chronométrer, mais il faut être assidu grâce à des petits rituels. Par exemple, rigoler en posant son premier pied en dehors du lit le matin, puis s’esclaffer de nouveau lorsque l’autre est posé au sol, et enfin éclater de rire lorsque les deux sont par terre. On peut aussi commencer par faire le "HAHA" pour déclencher un rire ou regarder des vidéos marrantes.

Y a-t-il des contre-indications ?

Il existe de rares contre-indications médicales au yoga du rire, notamment une opération au niveau de l’abdomen de moins de trois mois ou toute intervention chirurgicale de moins d’un mois pour éviter des complications au niveau de la cicatrice. Il est également déconseillé aux personnes ayant des problèmes pulmonaires, comme un patient souffrant d’un asthme non-équilibré et qui n’est pas suivi par un médecin.