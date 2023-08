Mudras : en quoi consiste le yoga des doigts ?

Stress, fatigue, maux de ventre, anxiété… on aimerait parfois pouvoir effacer les tensions et douleurs du quotidien d’un claquement de doigts. C’est justement ce que proposent les mudras, aussi surnommés yoga des doigts.

Yoga des doigts : qu’est-ce que c’est ?

Les mudras correspondent à des positions des doigts qui activent la circulation énergétique dans le corps et agissent sur l’état psychique et émotionnel ainsi que l’organisme. Ce terme vient du sanskrit mud qui signifie “joie, félicité, bonheur” et ra “déclencher”, soit "qui déclenche la joie".

"Les doigts agissent comme des baguettes magiques qui relient notre corps à notre esprit et dirigent le flux énergétique au sein de notre organisme entier, y compris le cerveau", explique Ariane Péclard-Sahli, professeure de yoga et auteure du livre coffret “mes cartes de Mudras” aux éditions Grancher.

L’experte explique que chaque zone de la main est reliée à une partie du corps et du cerveau. c'est le même principe que la réflexologie plantaire. Chaque doigt a une action sur l’organisme.

"Prendre un mudra est un moyen d’activer nos fonctions organiques, apaiser des émotions, retrouver l’harmonie, la force, soutenir un processus de guérison, évacuer un surplus de tensions, ou se connecter avec la sagesse de la vie", ajoute la spécialiste.

Par exemple, si vous faites face à une situation stressante, vous pouvez faire le mudra de la purification intérieure :

- Les pouces touchent le côté intérieur de l’annulaire, juste à côté de l’ongle, les deux mains en même temps.

Puis celui de l’harmonie intérieure :

- Le pouce gauche touche le bout de l'auriculaire gauche en formant une boucle.

- Le pouce droit touche le bout de l’index droit en formant une boucle.

- Expirez en pressant plus fort.

Par ailleurs, ces mouvements des mains et des doigts aideraient à soutenir et décupler l’efficacité de la méditation.

Mudras : comment bien pratiquer ces gestes qui stimulent l'énergie ?

Les mudras ont un avantage de poids par rapport à d’autres activités : il est facile de les faire, et discrètement en prime. En effet, ne nécessitant aucun matériel, ils peuvent être réalisés partout : dans le métro, en faisant la queue à la caisse, au bureau ou lors d’une balade au parc…

Toutefois, quelques bonnes pratiques favorisent leur efficacité :

- faites quelques gestes bienveillants envers vos mains : vous pouvez, par exemple, les caresser et quelques mouvements souples pour dégourdir les muscles ;

- frottez les l’une contre l’autre ainsi que chaque doigt (comme pour les visser) ;

- si possible, asseyez vous à l’avant du siège pour faciliter un port de dos droit : “mais on peut pratiquer debout ou allongé”, précise l’experte ;

- soyez disponible psychiquement.

Une fois le mudra sélectionné, il est conseillé de respirer lentement, profondément, en balayant mentalement le corps. "À l'inspiration, allez au-delà de la tête, et à l’expiration, redescendez au-delà des pieds", explique Ariane Péclard-Sahli. "Formulez et répétez une phrase qui résume votre aspiration. Imaginez et ressentez le résultat optimal auquel vous conduit le mudra (sensations, émotions)".

"La durée n’est pas très importante. Quelques minutes peuvent suffire. Ce qui influencera est l’état d'unité entre votre pensée, votre parole, vos sentiments et vos sensations. Créez intérieurement les sensations que vous souhaitez ressentir comme si c’était déjà une réalité. Le mudra activera la circulation dans le sens que vous lui transmettez, et vous en récolterez immédiatement les fruits !", ajoute l’experte.

Dernière astuce de la professeure de yoga et de méditation : gardez une trace de votre pratique dans un cahier personnel.